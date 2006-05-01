۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۶:۴۶

بمناسبت هفته كاروكارگر

كارگران اراكي فاصله خانه تا محل كار را ركاب زدند

بمناسبت هفته گراميداشت كاروكارگر جمعي ازكارگران شركت توليدي و صنعتي هپكوي اراك مسيرمنزل تا محل كار را ركاب زدند.

به گزارش خبرنگار" مهر" در اراك اين كارگران كه بيش از200 نفر بودند، برسلامت انسان در استفاده ازدوچرخه تاكيد كردند. در حاشيه اين مراسم سرپرست تربيت بدني استان مركزي گفت: انجام ورزش منجر به نشاط و شاداني افراد مي شوند.

خسروقمري افزود: ورزش براي كارگران كه درمحيط هاي سخت كاري و صنعتي كارمي كنند، مي تواند اساس روحي آنان را تقويت كند و بهره وري كاري آنان را بالا ببرد.

وي با اشاره به اينكه محيط استان مركزي يك محيط صنعتي و كارگري است، بر انجام اصولي و با برنامه ورزش وحركات ورزشي تاكيد كرد.

قمري ورزش دوچرخه سواري را داراي مزيتهايي درورزش خواند و گفت: روي آوري به دوچرخه سواري مي تواند محيط شهري را نيز تلطيف كند.

کد مطلب 319416

