۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۱:۰۴

به دليل تصويب آيين نامه هاي مستقل در هر دانشگاه ؛

شوراهاي صنفي دانشگاهها كارآيي لازم را ندارند

دبير شوراي صنفي دانشگاه تربيت معلم از كاهش كارآيي شوراهاي صنفي دانشگاه ها به دليل تصويب آيين نامه هاي شوراها توسط دانشگاه ها انتقاد كرد.

"حسن ناصري" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر در كرج گفت: آيين نامه هاي جديد شوراي صنفي دانشجويي دانشگاه تربيت معلم اختيارات اين نهاد دانشجويي را بسيار محدود كرده است.

وي افزود: آيين نامه هاي جديد به گونه اي تنظيم شده اند كه قدرت يكپارچگي شوراي صنفي براي رفع مشكلات را كاهش مي دهند.

ناصري خاطرنشان كرد: به عنوان نمونه بر اساس آيين نامه جديد دانشگاه تربيت معلم انتخابات دانشكده هاي و خوابگاه ها بايد به صورت مجزا برگزار شوند در حاليكه اين دو نمي توانند ازهم مجزا باشند.

وي آيين نامه جديد را منجر به ايجاد تنش بين مسئولان و دانشجويان دانست و تصريح كرد: از اين پس بيشتر انرژي اين نهاد صنفي بايد صرف اختلاف نظرات و تنش هاي موجود شود.

دبير شوراي صنفي دانشگاه تربيت معلم يادآور شد: در ساير دانشگاه ها نيز به دليل آنكه آيين نامه ها توسط خود دانشگاه ها تهيه مي شوند عملا شوراي صنفي دانشگاه هاي مختلف با هم بيگانه هستند.

"ناصري" اظهار داشت: براي ايجاد انگيزه و اشتياق بيشتر در شوراهاي صنفي آيين نامه ها بايد زير نظر وزارت علوم با حضور دبيران شوراهاي صنفي تصويب شوند.

