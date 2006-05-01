شوراهاي صنفي دانشگاهها كارآيي لازم را ندارند

"حسن ناصري" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر در كرج گفت: آيين نامه هاي جديد شوراي صنفي دانشجويي دانشگاه تربيت معلم اختيارات اين نهاد دانشجويي را بسيار محدود كرده است.

وي افزود: آيين نامه هاي جديد به گونه اي تنظيم شده اند كه قدرت يكپارچگي شوراي صنفي براي رفع مشكلات را كاهش مي دهند.

ناصري خاطرنشان كرد: به عنوان نمونه بر اساس آيين نامه جديد دانشگاه تربيت معلم انتخابات دانشكده هاي و خوابگاه ها بايد به صورت مجزا برگزار شوند در حاليكه اين دو نمي توانند ازهم مجزا باشند.

وي آيين نامه جديد را منجر به ايجاد تنش بين مسئولان و دانشجويان دانست و تصريح كرد: از اين پس بيشتر انرژي اين نهاد صنفي بايد صرف اختلاف نظرات و تنش هاي موجود شود.

دبير شوراي صنفي دانشگاه تربيت معلم يادآور شد: در ساير دانشگاه ها نيز به دليل آنكه آيين نامه ها توسط خود دانشگاه ها تهيه مي شوند عملا شوراي صنفي دانشگاه هاي مختلف با هم بيگانه هستند.

"ناصري" اظهار داشت: براي ايجاد انگيزه و اشتياق بيشتر در شوراهاي صنفي آيين نامه ها بايد زير نظر وزارت علوم با حضور دبيران شوراهاي صنفي تصويب شوند.