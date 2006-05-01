عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون

- در درگيري هايي كه روزگذشته در صحراي سينا مصر بين افراد مسلح و نيروهاي پليس به وقوع پيوست، دو فرد مظنون كشته شدند.

- اتحاديه عرب تصميم گرفته است كمك هاي پزشكي به دولت خودگردان به ميزان 150 هزار دلار ارسال كند.

- جلال طالباني رئيس جمهوري عراق دستيابي به توافقات با 7 گروه نظامي عراق با هدف پايان دادن به درگيري ها در اين كشور را بعيد ندانست.

- منابع خبري اعلام كردند شيخ حمد بن خليفه آل ثاني امير قطر امروز براي ديدار با محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران وارد تهران مي شود.

- منابع امنيتي فلسطيني اعلام كردند نظاميان صهيونيست صبح امروز يك زن فلسطيني را در كرانه باختري به شهادت رساندند همچنين دختر اين فلسطيني نيز دراين حمله زخمي شد.

- سخنگوي پليس كشمير اعلام كرد 22 كشميري هندو بعد از آنكه ربوده شدند، به دست شورشيان كشميري به قتل رسيدند.