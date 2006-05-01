۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۰:۱۷

سايت ويژه دولت دركرمانشاه راه اندازي شد

به منظور ساماندهي و رسيدگي به درخواستهاي مردمي كه در حاشيه سفرهاي استاني رئيس جمهور و هيات وزيران مطرح مي شود، سايت ويژه دولت دركرمانشاه راه اندازي شد.

منوچهر پرويني مشاور استاندار و رئيس اداره روابط عمومي استانداري كرمانشاه  در گفت و گو با خبرنگار "مهر" در كرمانشاه، با اعلام اين خبر، اظهار داشت: دبيرخانه شوراي اطلاع رساني از طريق سايت ويژه خود درخواستهاي ارسالي را دسته بندي و براي پيگيري به مراجع ذيربط ارجاع و پيام هاي دريافتي به تفكيك استان ها دسته بندي و مسائل و مشكلات مطرح شده جهت بررسي لازم به مراجعه ذيربط ارسال خواهد كرد.

وي افزود : عموم مردم و كارشناسان مي توانند مشكلات عمومي و اداري خود را از طريق پست اكترونيك به نشاني
 Safar@spk–Gov.ir  به دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت ارسال نمائيد.

همچنين گزيده اي از درخواستهاي مردمي از طريق سايت دولت به نشاني www.spr-gov.ir منتشر خواهد شد.

