سايت ويژه دولت دركرمانشاه راه اندازي شد

منوچهر پرويني مشاور استاندار و رئيس اداره روابط عمومي استانداري كرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار "مهر" در كرمانشاه، با اعلام اين خبر، اظهار داشت: دبيرخانه شوراي اطلاع رساني از طريق سايت ويژه خود درخواستهاي ارسالي را دسته بندي و براي پيگيري به مراجع ذيربط ارجاع و پيام هاي دريافتي به تفكيك استان ها دسته بندي و مسائل و مشكلات مطرح شده جهت بررسي لازم به مراجعه ذيربط ارسال خواهد كرد.

وي افزود : عموم مردم و كارشناسان مي توانند مشكلات عمومي و اداري خود را از طريق پست اكترونيك به نشاني

Safar@spk–Gov.ir به دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت ارسال نمائيد.

همچنين گزيده اي از درخواستهاي مردمي از طريق سايت دولت به نشاني www.spr-gov.ir منتشر خواهد شد.