يك ده هزارم آثار جهاني ترجمه و به كشور ما وارد مي شود





اين مترجم و منتقد ادبي در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : درتمام دنيا نمايشگاه هاي كتاب برگزار مي شود و قطعا مفيد است ، چرا كه ناشران براي شركت در نمايشگاه ها هزينه مي كنند و اگر اين امر به نفع مخاطبان و ناشران نبود قطعا نمايشگاه كتابي تشكيل نمي شد و ناشران تمايلي به شركت درآن نداشتند .

مديا كاشيگر تصريح كرد : با توجه به سيستم پخش و توزيع كه گام هاي اوليه خود را در ايران طي مي كند ، تمامي آثار توليد شده در كشور توزيع نمي شود ، بنابراين نمايشگاه كتاب فرصت خوبي است تا جوانان مخاطبان با آثار تازه منتشر شده آشنا شوند و در زمان كوتاهي اطالاعات لازم در مورد كتابهاي مورد نياز خود رابه دست آورند .

وي در خصوص تفاوت نمايشگاه هاي كتاب درايران با خارج از كشور ، گفت : برخي از نمايشگاه ها در خارج كشورتنها براي نمايش آثار منتشر شده برگزار مي شود و ناشران نيز قراردادهايي را با هم امضاء مي كنند و مخاطبان هم تنها براي ديدن آثار جديد و سفارش كتاب به نمايشگاه مي روند ، اما نمايشگاه كتاب درايران فعلا نمي تواند محل انعقاد قرداد بين ناشران و مولفان باشد چراكه ما جزء قانون كپي رايت نيستيم .

كاشيگر ادامه داد : چون ايران قانون كپي رايت را نپذيرفته است ، نمايشگاه ها هم در ايران تنها براي فروش كتاب برگزار مي شود و اگر صرفا براي نماش كتاب باشد ، ناشران بايد خود هزينه هايي را متقبل شوند كه البته آن مكان براي انعقاد قرارداد نيز مناسب است .

اين مترجم ياد آور شد : ما آثار قوي داريم و فروش خوبي را هم دارند اما وقتي 500 عنوان كتاب منتشر شده در زمينه نثر آمار كتابهاي توليد شده در سال 1383 باشد ، مي توانيم انتظار پنج كتاب خوب را داشته باشيم و نهايت 20 كتاب متوسط به بالا داشته باشيم . اما اگر بزرگترين توليد كننده ادبيات جهان هم شويم هيچگاه بي نياز از كارهاي ترجمه و توليد ديگري نخواهيم شد .

مديا كاشيگر در پايان گفتگو با مهر ، خاطرنشان كرد : يك ده هزارم آثارجهاني ترجمه و وارد كشور ما مي شود و اين آثار ترجمه شده گل سر سبد اين توليدات است ، پس اقبال به كتب ترجمه شده مسلما بيشتر خواهد بود چراكه مترجم اثري را ترجمه مي كند كه از نظر ارزشي در سطح بالايي قرار دارد كه درجامعه خود نيز با استقبال خوبي مواجه بوده است و براي اينكه آثار ما نيز بدين صورت وارد كشورهاي ديگر شود بايد گل سرسبد توليدات ما ترجمه شود كه هنوز يك اين گل شكوفه نداده است .