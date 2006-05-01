۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۰:۴۱

/ همزمان با هفته معلم /

بانكهاي عامل در اعطاي تسهيلات به فرهنگيان كم كاري مي كنند

مدير آموزش و پرورش شهرستان ساوجبلاغ ، از كم كاري برخي بانكهاي عامل در اعطاي تسهيلات به فرهنگيان انتقاد كرد.

عبدالله نژاد فلاح در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر در كرج گفت: فرهنگيان براي دريافت تسهيلات بانكي مدت طولاني در نوبت مي مانند و پس از انتظار طولاني ممكن است وام مورد تقاضاي آنان در اولويت نباشد.

وي افزود: اعتبار تخصيص يافته به اين منظور كافي نيست و به همين دليل برخي بانكهاي عامل نيز تقصيري در اعطاي تسهيلات ندارند.

نژاد فلاح خاطر نشان كرد: سال گذشته از محل اعتبارات تخصيصي به آموزش و پرورش ساوجبلاغ و نظرآباد 17 ميليارد ريال وام به فرهنگيان اين شهرستان پرداخت شده است.

وي يادآور شد: تسهيلات اعطايي بيشتر درقالب وامهاي ضروري نظير درمان پرداخت شده و وامهاي اعطايي بر اساس ميزان تقاضاي متقاضيان نبوده است.

نژاد فلاح تصريح كرد: رفع چالشهاي آموزش و پرورش نيازمند مشاركت فعال دستگاههاي اجرايي است و در اين راستا بايد به جايگاه رفيع علم و دانش توجه بيشتري صورت گيرد.

