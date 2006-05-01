"هدف اصلي" تجربه هاي جديدي را در عرصه سينماي رزمي ارائه كرده است

محمد نشاط، تهيه كننده "هدف اصلي"، ضمن بيان اين مطلب در گفتگو با خبرگزاري "مهر"، در مورد روند آماده سازي فيلم "هدف اصلي" به كارگرداني قدرت الله صلح ميرزايي گفت : بعد از اتمام فيلمبرداري، آرش معيريان تدوين فيلم را در سپاهان فيلم انجام مي دهد و تا به حال بيشتر فيلم تدوين شده است .

وي تاكيد كرد : فيلمبرداري فيلم در تهران و گيلان و در شهرستان ماسال انجام گرديد و با توجه به رزمي و حادثه اي بودن فيلم، توليد سختي را پشت سر گذاشتيم ، ولي سعي كرديم در حيطه سينماي رزمي و حادثه اي تجربه هاي جديدي را به كارببريم و به همين منظور گروه توليد فيلم، براي صحنه هاي رزمي فيلم اتاقك شيشه اي ويژه اي طراحي كردند .

نشاط در ادامه تاكيد كرد : اين فيلم مي تواند با توجه به صحنه هاي پرتحرك و اكشن ، به خوبي با مخاطبان ارتباط برقرار كند و به همين منظور، در نقش هاي اصلي فيلم، از دو رزمي كار معروف ايراني، به نامهاي كامران پيرنيا و اميرمرتضوي استفاده كرده ايم .

فيلم با تم رزمي ، حادثه اي يك قصه ملودرام اجتماعي را روايت مي كند .