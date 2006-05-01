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۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۱:۱۳

در راستاي از بين بردن باورهاي نادرست غرب درباره اسلام؛

روزنامه نگاران جهان اسلام فردا در كارگاههاي مالزي شركت مي كنند

25 روزنامه نگار از 17 كشور اسلامي فردا سه شنبه 12 ارديبهشت براي حضور در كارگاههاي رسانه اي كشور مالزي گردهم جمع مي شوند تا نقش فعال روزنامه نگاران را در از بين بردن باورهاي نادرست غرب درباره اسلام بررسي كنند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري ملي مالزي، فهد ابراهيم معاون سردبير خبرگزاري كويت گفت: روزنامه نگاران مي توانند در اين راستا با تبادل مقاله و رسانه هاي جمعي نيز با دعوت از نويسندگان و مفسران نقش مهمي ايفا كنند.

وي افزود: سازمانهاي خبري جهان اسلام مي توانند همايشها و كارگاههايي برگزار كنند كه نوعي تعامل مثبت با رسانه هاي غربي ايجاد كرده و باورهاي نادرستي كه درباره دين آسماني اسلام بسيار شايع شده است را تببين  و چهره حقيقي و راستين آن را ارائه كنند.

گروه روزنامه نگاران مسلمان در اين همايش پنج روزه كشور مالزي كه به صورت مشترك از سوي خبرگزاري مالزي و سازمان آموزشي علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد( يونسكو) برگزار مي شود.

اين كارگاهها همچنين راههاي پركردن شكافهاي اطلاعاتي ميان جهان اسلام و غرب را بررسي مي كنند.

انتظار مي رود شركت كنندگان در اين كارگاهها يك رويكرد مشترك را در پوششهاي خبري خاورميانه و موضوعات مربوط به اسلام اتخاذ كنند.

کد مطلب 319484

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