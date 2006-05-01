روزنامه نگاران جهان اسلام فردا در كارگاههاي مالزي شركت مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري ملي مالزي، فهد ابراهيم معاون سردبير خبرگزاري كويت گفت: روزنامه نگاران مي توانند در اين راستا با تبادل مقاله و رسانه هاي جمعي نيز با دعوت از نويسندگان و مفسران نقش مهمي ايفا كنند.

وي افزود: سازمانهاي خبري جهان اسلام مي توانند همايشها و كارگاههايي برگزار كنند كه نوعي تعامل مثبت با رسانه هاي غربي ايجاد كرده و باورهاي نادرستي كه درباره دين آسماني اسلام بسيار شايع شده است را تببين و چهره حقيقي و راستين آن را ارائه كنند.

گروه روزنامه نگاران مسلمان در اين همايش پنج روزه كشور مالزي كه به صورت مشترك از سوي خبرگزاري مالزي و سازمان آموزشي علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد( يونسكو) برگزار مي شود.

اين كارگاهها همچنين راههاي پركردن شكافهاي اطلاعاتي ميان جهان اسلام و غرب را بررسي مي كنند.

انتظار مي رود شركت كنندگان در اين كارگاهها يك رويكرد مشترك را در پوششهاي خبري خاورميانه و موضوعات مربوط به اسلام اتخاذ كنند.