فيلمهاي كمدي با استقبال قابل توجه تماشاگران مواجه شدند

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، بر اساس آمار فروشي كه بنياد سينمايي فارابي از اكران سينماهاي تهران تا حدود 8 ارديبهشت امسال اعلام كرده، فيلم سينمايي " زير درخت هلو " به بالاترين ميزان فروش دست پيدا كرده است. اين درحالي است كه تا زمان اكران فيلم سينمايي "چهارشنبه سوري" اين فيلم بيشترين مخاطبين را به خود جلب كرده بود، اما روند رو به رشد فروش " زير درخت هلو " با توجه به پايان يافتن اكران "چهارشنبه سوري" نشان مي دهد كه آخرين ساخته ايرج طهماسب مي تواند عنوان پر فروش ترين فيلم سال را نيز به خود اختصاص بدهد.



نمايي از فيلم " زير درخت هلو "

فيلم سينمايي " زيردرخت هلو " به كارگرداني ايرج طهماسب به عنوان پرفروش ترين فيلم اين دوره با 48 روز نمايش در 12 سينما بيش از 401 ميليون تومان فروخت. اين فيلم درباره مردي است كه به وصيت پدرش بايد براي نوكر خانه زن بگيرد تا پس از آن اجازه خواندن وصيت نامه را داشته باشد. در اين ميان برخوردهاي صفا موقعيت هاي طنز آميزي را به وجود مي آورد. ايرج طهماسب، حميد جبلي، فاطمه معتمد آريا، آتش تقي پور و پوراندخت مهيمن تعدادي از بازيگران اصلي فيلم هستند.



استقبال بيش از 400 هزار نفر از اين فيلم نشان مي دهد كه مردم همچنان سينما را به عنوان يك سرگرمي به رسميت مي شناسند و در پي تماشاي فيلم هايي هستند كه زماني مفرح و لذت بخش را برايشان به وجود بياورد. چون فيلم " زير درخت هلو " هيچ نكته يا مساله قابل توجهي را به نمايش نمي گذارد. بلكه با داستاني كليشه اي بر اساس بازيگري و خلاقيت هاي حميد جبلي موقعيت هايي خنده دار به وجود مي آورد كه از هيچ آموزه اجتماعي يا مفهوم عميق انساني برخوردار نيست. همه چيز براي خنداندن است و تمامي مسايل در سطح باقي مي ماند. حتي جبلي از طنزهايي استفاده مي كند كه در ديگر آثارش نيز ديده مي شود و گاهي بيننده را به ياد كلاه قرمزي مي اندازد!



فيلم سينمايي "هوو" كه تازه ترين ساخته سينمايي عليرضا داودنژاد نيز در 36 روز و نمايش در 15 سينما به فروش بيش از221 ميليون تومان دست يافته است. داستان اين فيلم درباره مردي به نام عطا است كه از ثروت موروثي زيادي بهره مي برد، ولي تمامي مسووليت هاي شغلي و مالي خود را به همسرش سپرده است. او مردي سر به هوا با فضاي ذهني بچه گانه است كه در رودر رويي با دختري كه از سالها پيش او را مي شناخت و دلباخته اش بود، ناگهان دل مي بازد و ازدواج مي كند و همين مساله مشكلاتي را در برابر همسر اولش فراهم مي سازد. رضا عطاران، سپيده اعلايي، محمدرضا داود نژاد، علي صادقي، رضا داود نژاد، مريم كاوياني و احترام سادات حبيبيان در اين فيلم بازي مي كنند.



داود نژاد با توجه به تجربياتي كه در زمينه ساخت فيلم هاي قبلي خود به دست آورده است، اين بار جاي آنكه به يك موضوع اجتماعي و روز بپردازد يا به خيال بافي و طرح مسايل عجيب و دور از ذهن دست بزند، به سراغ داستاني كاملا" طنز آميز مي رود و در قالب آن مساله ازدواج مجدد را در سطحي ترين شكل آن مطرح مي كند. او در اين فيلم به خنداندن تماشاگر بيش از هر چيز ديگر توجه نشان داده است. در اين بين حضور رضا عطاران كه از بازي روان و حرفه اي برخوردار است و خلاقيت هاي نمايشي او روي فيلم تاثير مثبت مي گذارد، به فيلم جلوه ديگري داده است. هر چند كه در اين ميان بازي محمد رضا داود نژاد كه رفته رفته شكلي واحد و كاملا" كليشه اي به خود مي گيرد تا حدودي آزار دهنده است.



نمايي از فيلم " ازدواج به سبك ايراني "

فيلم سينمايي " ازدواج به سبك ايراني " كه نخستين تجربه حسن فتحي در عرصه كارگرداني يك اثر سينمايي به شمار مي رود، طي 24 روز نمايش در 16 سينما به فروش معادل 182 ميليون تومان دست يافت. اين فيلم درباره دختر يك حاجي بازاري متعصب است كه قصد ازدواج با يك جوان خارجي را دارد و در اين راه اتفاقات زيادي به وجود مي آيد. داريوش ارجمند، سعيد كنگراني، فاطمه گودرزي و محمد رضا شريفي نيا بازيگران اصلي فيلم را تشكيل مي دهند.



اين فيلم هم يك اثر كمدي است كه سعي دارد يك مساله اجتماعي را بيان كند و به مساله گذار در جامعه ايراني از شكل سنتي و توجه به مسايل عرفي به جامعه اي مدرن و برخوردار از افكار جديد صنعتي اشاره داشته باشد. اين فيلم هم به مساله خنداندن تماشاگر خيلي توجه و تاكيد دارد و استفاده از بازيگران شناخته شده عرصه سينما همراه با به كارگيري طنز موقعيت بيشترين سهم اين فيلم را تشكيل داده است. كمتر منتقد و نويسنده سينمايي مي توانست حدس بزند كه اين فيلم از فروش نسبي خوبي برخوردار شود. چون فيلم به هيچ وجه از سوي اهالي مطبوعات و منتقدان و نويسندگان سينمايي مورد استقبال قرار نگرفت.



فيلم سينمايي " يك تكه نان " ساخته كمال تبريزي به هيچ وجه نتوانست نظر تهيه كننده فيلم را به خود جلب كند و در 6 سينما طي بيش از يك ماه گذشته نمايش خود 64 ميليون فروش داشته است. اين فيلم به روايت دو داستان به صورت موازي مي پردازد. داستان اول مربوط به تلاش عده اي جوان در آزمايشي سخت و دشوار براي دستيابي به شغل جنگلباني است و در كنار آن داستان يك سرباز كم حرف مطرح مي شود كه به همراه مافوق خود براي بررسي معجزه اي مي روند كه در يك روستاي كوچك اتفاق افتاده است و موجب خواندن قرآن توسط زني بي سواد به نام عزيز خانم مي شود. اسماعيل خلج، احمد آقالو، رضا كيانيان، رويانونهالي، هومن سيدي و پيام دهكردي بازيگران اين فيلم را تشكيل مي دهند.



هر چند كه اين فروش براي چنين فيلمي موفقيت به شمار نمي رود، چون كمال تبريزي و بازيگران اصلي آن شناخته شده هستند و تيزر اين فيلم هنوز هم از تلويزيون پخش مي شود، اما بايد به خاطر داشت كه " يك تكه نان " اثري در ژانر معنا گراست و هر مخاطبي را نمي تواند به خود جلب كند. اين فيلم از جنبه سرگرم كنندگي كمتري برخوردار است و در پي تصوير كردن برخي مسايل معنوي - البته در برخي جاها نيز انتقادي - است كه در جامعه رواج دارد و همين مساله تعداد مخاطبين فيلم را كاهش مي دهد. از طرف ديگر، بسيار طبيعي به نظر مي رسد كه اين فيلم با مشخصات آن در ميان آثار طنز آميز و پرمخاطب در حال اكران مجالي براي جلوه به دست نياورد.



نمايي از فيلم " مرباي شيرين "

فيلم سينمايي "مرباي شيرين" به كارگرداني مرضيه برومند كه در ژانر كودك و نوجوان مي گنجد طي 10 روز نمايش در 13 سينما به فروش بيش از 18 ميليون تومان دست يافته است. اين فيلم داستان كودكي را بيان مي كند كه در باز كردن در يك شيشه مربا دچار مشكل مي شود و اين شيشه را به بزرگترها مي دهد تا در آن را باز كنند. در اين فيلم ليلا حاتمي ، محمدرضا شريفي نيا ، امير حسين صديق ، سيامك انصاري ، ارژنگ امير فضلي ، گوهر خير انديش و ماني نوري بازي مي كنند.



اين فيلم همانند ساير ساخته هاي برومند از طنزي ظريف و اجتماعي برخوردار است كه در اثر نمود پيدا مي كند، اما شايد جاي گرفتن آن در ژانر كودك و نوجوان موجب شده است تا كمتر علاقمندان به سينما را به خود جلب كند. چون بر اساس آمار بيشترين طيف علاقمندان به سينما را جوانان 18 تا 28 سال تشكيل مي دهند كه احتمال توجه اين طيف به كودكان يا بچه دار بودن كم است. اين مسايل دليلي بر كم فروش شدن فيلم شده است. هر چند كه تعداد سينماهاي نمايش دهنده فيلم در تهران زياد است و هنوز تا پايان اتمام اكران فيلم فرصت به نسبت زيادي باقي مانده است.



اما فيلمي كه به تازگي در رده اكران فيلم هاي سينمايي تهران قرار گرفته " آتش بس " به كارگرداني تهمينه ميلاني است كه طي 3 روز به فروش دست نيافتني 31 ميليون توماني رسيده است كه اگر با همين روند به فروش خود ادامه دهد. اين فيلم داستان زندگي دو جوان از ابتداي آشنايي تا ازدواج و اتفاقات پس از آن است. محمدرضا گلزار، مهناز افشار و آتيلا پسياني بازيگران اصلي اين فيلم هستند.



اين فيلم در راستاي ساير ساخته هاي ميلاني نيست. بلكه اثري كاملا" تجاري و جوان پسند با مايه هاي طنز آميز است كه در كوتاه مدت و با توجه به تبليغاتي كه داشته، توانسته است با مخاطبان به خصوص جوانان ارتباط برقرار كند. اين اثر به هيچ وجه همانند ساير ساخته هاي قبلي ميلاني به بيان مسايل اجتماعي نمي پردازد و به خنداندن تماشاگر و جذب او بيشترين توجه را نشان مي دهد.