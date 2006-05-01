به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، وزارت امور اقتصادي و دارائي در گزارشي تصريح كرده است، مجموع سپرده‌هاي موجود در 8 بانك‌ دولتي در پايان شهريورماه 84 به 771 هزار و 664 ميليارد ريال رسيد كه رشدي 10 درصدي نسبت به مدت مشابه سال 83 نشان مي‌دهد.

بر اساس اين گزارش، از مجموع 771 هزار ميليارد ريالي سپرده‌هاي بانكي فوق، 686 هزار و 737 ميليارد ريال آن (89 درصد) به صورت تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي و دولتي اعطا شده است. همچنين ميزان تسهيلات اعطايي بانك‌هاي دولتي در نيمه نخست سال 84 نسبت به مدت مشابه سال 83 به 13 درصد رشد يافت.

اين گزارش حاكيست، از كل رقم 686 هزار ميليارد ريالي تسهيلات اعطايي فوق، 562 هزار و 282 هزار ميليارد ريال آن به صورت تسهيلات عادي خصوصي، 89 هزار و 895 ميليارد ريال تسهيلات تكليفي و تبصره‌اي، 26 هزار و 584 ميليارد ريال به صورت تسهيلات عادي دولتي، و مابقي كه حدود 7.9 هزار ميليارد دلار مي‌شود، تسهيلات اعطايي به بانك‌ها بوده است.

اين گزارش تصريح مي كند: از مجموع 771 هزار و 664 ميليارد ريال سپرده‌هاي بانك‌هاي دولتي در نيمه نخست 84 بالغ بر 166 هزار ميليارد ريال آن به صورت سپرده قرض‌الحسنه جاري، 84 هزار ميليارد ريال سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، 173 هزار ميليارد ريال سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت، 192 هزار ميليارد ريال سرمايه‌گذاري بلندمدت و 155 هزار ميليارد ريال نيز به صورت‌هاي ديگر بوده است.

