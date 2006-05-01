علم و دين در صدر مسائل فكري ما ايرانيان قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، رئيس مجلس شوراي اسلامي صبح امروز در مراسم آغاز به كار همايش بين المللي گفتگوي علم و دين، با يادآوري اينكه در ايران مسئله علم و دين در صدر مسائل فكري ما قرار دارند، اظهار داشت : ما دين را تنها رابطه اي فردي و شخصي نمي دانيم بلكه دين را يك امراجتماعي و سياسي مي دانيم و اين تفاوت ما با تفكر سكولار است، جمهوري اسلامي ايران بر پايه چنين انديشه اي به وجود آمده است.

وي افزود : هر كشوري كه قائل به حكومت دين باشد بايد نسبت به مسئله علم و دين در عصر حاضر حساس باشد. دركشور ما نيز دين محور بوده وعلم مورد توجه است. پيشرفتهاي امروزه در ايران يك وظيفه مقدس ديني محسوب مي شود .

رئيس مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اينكه دردنياي امروز علم و دين يك واقعيت هستند، گفت : من واقعيت را به معناي متمايز از حقيقت به كار مي برم.

حداد عادل افزود : در قرن بيستم در مورد ين روند معكوسي شكل گرفت . امروزه در همه جهان نشاط و تحرك ديني بيش ازگذشته احساس مي شود، بعد از فروپاشي اتحاد جماهيرشوروي دين در همه جهان فراگير كرد و اين امر ثابت كرد تبليغ عليه دين ، دين را در درون افراد ريشه كن نمي كند .

رئيس مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: بايد قبول كنيم در جهاني زندگي مي كنيم كه هم دين وهم علم تأثيري قطعي بر زندگي و فردي و اجتماعي دارند و به هيچ وجه نمي توانيم با پاك كردن صورت مسئله، خود را از پاسخ دادن به رابطه علم و دين معاف كنيم.