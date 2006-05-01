۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۳:۲۸

دبيرفدراسيون تكواندو درگفتگو با "مهر":

با استعفاي دانش موافقت نشده است

تمرينات تيم ملي تكواندو و نوجوانان ايران طبق برنامه هاي فرجان دانش در حال پيگيري است و فدراسيون درصدد رفع مشكل دانش است.

سيد حسين عباسي دبيرفدراسيون تكواندو پيرامون استعفاي سرمربي تيم ملي نوجوانان به خبرنگار" مهر" گفت: با اين استعفا موافقت نشده است. دانش به دليل مشكلات شخصي قادرنيست دراردوهاي طولاني مدت شركت كند، درصدد هستيم مشكل اورا حل كنيم و اگرنشد تصميم جديد اتخاذ كنيم.

وي درمورد ادامه تمرينات اين تيم گفت: برنامه هاي تيم ملي نوجوانان تازمان مسابقات جهاني تدوين شده است، اكنون نيز 4 مربي در اردوهستند كه براساس همان برنامه ها درحال اجراي كارها هستند وخللي در راه آماده سازي تيم ايجاد نمي شود.

عباسي درمورد جلسه روزپنجشنبه گفت: جلسه داخلي فدراسيون درمورد رقابتهاي قهرماني آسيا درتايلند است و نتايج كسب شده را به همراه چند مربي وبازيكن بحث وتبادل نظر مي كنيم وهيچ تصميمي اتخاذ نخواهد شد. درتايلند عملكرد تيم ملي مطلوب بود وما توانستيم نايب قهرماني خود را تكرار كنيم.

وي با تكذيب خبر درگيري دربانكوك افزود: چنين قضيه اي صحت ندارد، البته ممكن است يك مربي درجريان تمرين يا مسابقه با بازيكن مسائلي را مطرح كند، ولي صلاح اين است كه اين مسائل درخانواده مطرح شود تا به مطبوعات كشيده شود.

دبيرفدراسيون تكواندو پيرامون مجمع عمومي فدراسيون گفت: طبق اعلام قبلي مجمع اواخر ارديبهشت ماه انجام مي شود، اين موضوع را به سازمان اعلام كرده ومنتظر اعلام زمان دقيق آن ازسوي سازمان هستيم.

کد مطلب 319523

