نسل جديد اعضاي هيئت علمي با دغدغه هاي مالي روبرو هستند

رئيس دانشگاه آزاد واحد پزشكي تهران در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" گفت: وظايف آموزشي اساتيد در دو حوزه وزارت علوم و وزارت بهداشت با يكديگر تفاوتي ندارند اما نكته مهم در آموزش رشته هاي علوم پزشكي ارتباط آن با جان انسان ها است.

دكتر "سيد حسين يحيوي" افزود: در خصوص جايگاه اساتيد علوم پزشكي نكته مورد اهميت اين است كه نسل جديد اعضاي هيئت علمي بيشتر در بخش هاي غير دانشگاهي بكار گرفته مي شوند و به همين دليل مانند گذشته تمام وقت در دانشگاه ها نيستند.

وي اظهار داشت: در حال حاضر بخش كمي از اعضاي هيئت علمي جوان كشور جذب محيط دانشگاهي مي شوند و بخش ديگري نيز جذب سازمان ها و ارگان هاي مختلف و مطب ها مي شوند.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي يادآور شد: پزشك بدون مطب، پزشك محسوب نمي شود و به دليل افزايش سطح بهداشت و سطح كلي سلامت جامعه و آگاهي هاي حوزه سلامت و همچنين به دليل تعدد تخصص ها و افزايش كمي پزشكان نسبت به سال هاي گذشته، تعداد مراجعين و بيماران به طور عموم كاهش يافته و اين امر موجب شده تا اعضاي هيئت علمي جوان درآمد بالايي نداشته باشند.

وي افزود: به دليل اين مسائل بيشتر اعضاي هيئت علمي جوان كشور در كلينيك ها و مراكز درماني متعدد مشغول به كار مي شوند.

«يحيوي» تصريح كرد: مشكلي كه در برابر اعضاي هيئت علمي جوان قرار دارد اين است كه اين افراد پس از پايان تحصيلات خود با وجود جواني و سطح علمي خوب از امكانات اوليه زندگي برخوردار نيستند.

وي راهكار اين مسئله را در اعطاء تسهيلاتي از جمله مسكن و خودرو به اين افراد دانست و گفت: اگر قرار است به يك عضو هيئت علمي در حدود يك ميليون تومان حقوق پرداخت شود بهتر است براي اين افراد كه به تازگي به عضويت هيئت علمي درآمده اند، با كسر بخشي از حقوق تسهيلاتي از جمله خودرو و مسكن در نظر گرفته شود.

وي گفت: اعضاي هيئت علمي با سابقه و اساتيد علوم پزشكي نيز با توجه به رفع شدن بسياري از دغدغه هاي مالي خود در طي سال هاي گذشته‏، خواستار اهميت قائل شدن و برخورداري از احترام هستند.