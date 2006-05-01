تجسم نمادين تاريخ ايران از سپيده دم تا دوران معاصر

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان، هدف از برپائي اين نمايشگاه ، مطرح كردن ويژگي و جنبه هاي ملي مذهبي گذشته 7 هزار ساله تاريخ ايران است كه از ابتداي سكونت انسان تا سلسله مادها هخامنشيان، اشكانيان، سلوكيان، سلجوقيان ، ساسانيان و دوره هاي بعد از اسلام آل بويه، آل زيار، افشار، زنديه، قاجاريه و تاريخ دوره اسلامي در قالب ماكت، نقاشي ، خط و ... به نمايش در آمده است.

دكتر احمد محمودآبادي، استاد تاريخ دانشگاه اصفهان در مراسم گشايش نمايشگاه اظهار داشت : اوج معماري اسلامي در زمان اشكانيان و ساسانيان و فرود آن در زمان قاجاريه بود.

وي در ادامه افزود : مسئولان فرهنگي نظام بايد در زمينه احياء و هويت معماري اسلامي در جامعه تلاش بيشتري نمايند تا با آموزش و پرورش نسل كنوني جامعه بتوانيم تمامي شهرهاي اسلامي را به معماري اسلامي مزين كنيم.

گفتني است؛ نمايشگاه تونل تاريخ به همت گروه كانون آريا از دانشگاه صنعتي اصفهان برپا شده است.