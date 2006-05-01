مناظرات ديني در تعاملات جهاني گسترش يافته است

به گزارش خبرنگار پروفسور رابرت جان راسل، دبير علمي همايش گفتگوي علم و دين با اشاره به اينكه در مقعطعي از تاريخ زندگي مي كنيم كه شاهد تعاملات خارق العاده اي ميان علم و دين هستيم ، گفت: هر چند كه هنوز صداهاي بسياري مبني بر تعارضات ذاتي ميان علم و دين به گوش مي رسد، اما پنج دهه گذشته شاهد رشدي سريع در گفتگو تعامل سازنده ميان گروه هاي ايمان ديني و گروه هاي اكتشاف علمي بوده ايم. براي هر كدام از ما اين امكان فراهم آمده است تا به فراخور حال خود چيزي بر اين گفتگو و تعامل بيافزاييم.

وي در ادامه اظهار داشت: در سالهاي اخير گفتگوهاي پرباري در اين زمينه از طريق يك سلسله مناظرات ميان فرهنگي و ميان ديني صورت گرفته است. اين مناظرات حيطه گفتگو را از متن اوليه آن درغرب به تعاملاتي جهاني ميان گروههاي مختلف گسترش داده است. هر كدام از ما اين فرصت را داريم تا ديدگاه هاي ميان ديني خود را بيشتر گسترش داده و به اين ترتيب بينشهاي جديدي را كسب كنيم.