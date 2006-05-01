آموزشكده دخترانه زنجان احداث مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، وزارت آموزش و پرورش اعلام كرد: در سفر اخير رئيس جمهوري و هيات دولت به استان زنجان مقرر شد كه وزارت آموزش و پرورش با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي احداث يك آموزشكده دخترانه در زنجان اقدام نمايد.

مراحل مطالعاتي و مقدماتي اين پروژه در سال جاري (1385) به عمل خواهد آمد و با اخذ مجوز كار گروه - موضوع ماده 32 و قانون برنامه چهارم توسعه اعتبار مورد نياز در لايحه بودجه 1386 پيش بيني خواهد شد.

بنابر همين گزارش ، همچنين در سفر وزير آموزش و پرورش به استان زنجان مقرر شد براي تجهيز مدارس استان مبلغ 5 ميليارد ريال از محل اعتبارات استاني و مبلغ 5 ميليارد ريال از محل اعتبارات نهاد رياست جمهوري اختصاص يابد.