ايران بايد گزينه "مقاومت توام با تدبير" را عملياتي كند

دكتر احمد بخشايشي اردستاني ، در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر"، در خصوص راهكارهاي بازگشت پرونده ايران به آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت: استراتژي غرب اين است كه نهايت فشار را همه جانبه به ايران وارد كند، به همين خاطر پرونده ايران در حال حاضر هم در شوراي امنيت و هم در شوراي حكام آژانس باز است و به نوعي معلق است.

اين صاحبنظر در امور استراتژيك افزود: اگر ايران تعليق مورد نظر شوراي امنيت در بيانيه اخير را بپذيرد، پرونده به آژانس بازمي گردد ولي چون طبعا ايران زير بار چنين چيزي نمي رود، غربي ها هم حاضر نيستند پرونده ايران را به آژانس بازگردانند.

بخشايشي ضمن تاكيد بر اينكه ايران بايد گزينه "مقاومت توام با تدبير" را دنبال و آن را اجرايي كند، اظهار داشت: شوراي امنيت به دليل پيچيدگي موضوع و شكنندگي اجماعي كه آمريكا ايجاد كرده است، تا 4 ماه آينده به نتيجه مشخصي در قبال ايران نخواهد رسيد.

وي پيش بيني كرد در نهايت يك مهلت يك ماهه ديگر به ايران داده شود و بعد از آن تحريم هاي سياسي و سپس اقتصادي به مرحله اجرا درآيد و در نهايت اين رفتار ايران خواهد بود كه تصميمات بعدي شوراي امنيت را رقم خواهد زد.