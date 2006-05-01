  1. سیاست
  2. سایر
۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۴:۵۱

پرونده هسته اي/ راهكارهاي عبور از دالان فشار و تهديد (3):

ايران بايد گزينه "مقاومت توام با تدبير" را عملياتي كند

ايران بايد گزينه "مقاومت توام با تدبير" را عملياتي كند

بخشايشي اردستاني استاد دانشگاه گفت: شوراي امنيت به دليل پيچيدگي موضوع و شكنندگي اجماعي كه آمريكا ايجاد كرده است، تا 4 ماه آينده به نتيجه مشخصي در قبال ايران نخواهد رسيد.

دكتر احمد بخشايشي اردستاني ، در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر"، در خصوص راهكارهاي بازگشت پرونده ايران به آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت: استراتژي غرب اين است كه نهايت فشار را همه جانبه به ايران وارد كند، به همين خاطر پرونده ايران در حال حاضر هم در شوراي امنيت و هم در شوراي حكام آژانس باز است و به نوعي معلق است.

اين صاحبنظر در امور استراتژيك افزود: اگر ايران تعليق مورد نظر شوراي امنيت در بيانيه اخير را بپذيرد، پرونده به آژانس بازمي گردد ولي چون طبعا ايران زير بار چنين چيزي نمي رود، غربي ها هم حاضر نيستند پرونده ايران را به آژانس بازگردانند.

بخشايشي ضمن تاكيد بر اينكه ايران بايد گزينه "مقاومت توام با تدبير" را دنبال و آن را اجرايي كند، اظهار داشت: شوراي امنيت به دليل پيچيدگي موضوع و شكنندگي اجماعي كه آمريكا ايجاد كرده است، تا 4 ماه آينده به نتيجه مشخصي در قبال ايران نخواهد رسيد.

وي پيش بيني كرد در نهايت يك مهلت يك ماهه ديگر به ايران داده شود و بعد از آن تحريم هاي سياسي و سپس اقتصادي به مرحله اجرا درآيد و در نهايت اين رفتار ايران خواهد بود كه تصميمات بعدي شوراي امنيت را رقم خواهد زد.

کد مطلب 319585

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها