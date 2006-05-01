اخبار كوتاه هنري

كارگاه عملي نقاشي در نگارخانه خاوران

به گزارش خبرگزاري مهر ، واحد هنرهاي تجسمي فرهنگسراي خاوران با هدف آشنا نمودن هنرجويان و علاقمندان به مسائل هنري با اساتيد و هنرمندان خلاق معاصر، كارگاه عملي يك روزه اي را با حضور استاد رضوان صادق زاده، مدير گروه رشته نقاشي و گرافيك شبانه دانشگاه هنر تهران برگزار مي كند.

آموزش هنر خوشنويسي در خانه فرهنگ نور

خانه فرهنگ نور براي ترم بهار اقدام به برگزاري دوره هاي تخصصي هنري با حضور اساتيد صاحب نام نموده است.

به گزارش خبرگزاري مهر يكي از كلاس هاي هنري كه در اين ترم برگزار مي شود آموزش خوشنويسي در سطوح مختلف و زير نظر استاد علي محمد صادقي مي باشد.

وي كه داراي درجه ممتاز انجمن خوشنويسان و مدرس دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي است، تاكنون آثار مختلفي را شامل تحرير و خوشنويسي گزيده مثنوي معنوي، تحرير و خوشنويسي رباعيات خيام و خوشنويسي رباعيات مولانا و... از خود به جاي گذاشته است.



آموزش هنرهاي دستي با اعطاي مدرك معتبر

خانه فرهنگ نور با مشاركت سازمان صنايع دستي و به منظور ايجاد خود اشتغالي اقدام به آموزش رشته هاي مختلف صنايع دستي نموده است.

اين دوره ويژه ترم بهار و با حضور اساتيد مجرب در رشته هاي معرق، منبت، سوزن دوزي، قلمزني، سبدبافي، تراش شيشه، دوخت، لباسهاي محلي، طراحي سنتي، مينياتور، نقاشي روي سفال، چل تكه دوزي، گله بافي، تذهيب، قلاب بافي، چاپ باتيك، ساخت مصنوعات چرمي، طراحي قالي و سفالگري برگزار مي شود .