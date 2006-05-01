صنايع كشتي سازي در ايران رها شده است

به گزارش خبرنگاراقتصادي مهر، حشمت الله نجمي در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اينكه ساخت كشتي هاي اقيانوس پيما از سال 82 با ساخت كشتي هاي كانتينربر دراين شركت آغازشده است، افزود: نخستين كشتي دراسفند سال 84 به آب انداخته شده است .

وي ، فعاليت در زمينه پروژه هاي سازه هاي فراساحلي و تعميرانواع كشتي را از فعاليت هاي شركت فراساحل دانست و افزود: در سال گذشته 40 كشتي توسط ايزوايكو تعميرشد كه 6 فروند از اين تعداد خارجي بودند.

مديرعامل مجتمع كشتي سازي فراساحل ايران، صادرات مواد كاني و نفتي درمنطقه ويژه اقتصادي و ساخت كشتي هاي كوچك 2 تا 3 هزار تني را از فعاليت هاي اين شركت برشمرد و تصريح كرد: ساخت 4فروند كشتي كوچك در دستور كار اين شركت قرار دارد.

وي با اشاره به ساخت 6 فروند كشتي، خاطرنشان كرد: از اين تعداد يك فروند كشتي در آلمان ساخته شده وساخت 5 فروند ديگر بر عهده مجتمع كشتي سازي فراساحل ( ايزوايكو) است .

نجمي با اشاره به اينكه ساخت اولين كشتي از 5 كشتي باقي مانده حدود كمتر از يكسال تاخيرداشته است، گفت: اميد است كه ساخت كشتي هاي فروند 3، 4 و 5 به 6ماه كاهش يابد.

وي درباره اينكه قرارداد دوفروند كشتي 4 و 5 هنوز نهايي نشده است، افزود: تامين منابع مالي آنها بر عهده صندوق ذخيره ارزي است و اين صندوق معمولا در تصميم گيري براي پرداخت تاخيردارد.

مديرعامل مجتمع كشتي سازي فراساحل درباره آخرين وضعيت پروژه هاي احداث حوضچه خشك گفت: به علت تغيير و تحولات موجود در زمينه سهام شركت ايزوايكو، كار اين حوضچه با تاخير مواجه شده است.

وي با اشاره به سرمايه گذاري 324 ميليون دلاري براي اين حوضچه ، تصريح كرد: تاكنون 100 ميليارد تومان سرمايه گذاري توسط سهامداران آن در سازمان گسترش و نوسازي صنايه انجام شده و مابقي سرمايه گذاري بايد توسط سازمان تامين اجتماعي و شركت شصتا صورت گيرد كه اين امر نيز مستلزم تكميل اطلاعات است.

نجمي خاطر نشان كرد: بر اساس مصوبه سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران، براي ساخت اين حوضچه بايد 60 درصد از منابع داخلي و 40 درصد از منابع خارجي استفاده شود كه در اين ميان 60 ميليون دلاراز طريق بانك صادرات دبي درحال انجام است ، قرارداد 37 ميليون دلاربا بانك توسعه اسلامي قطعي شده و 80 ميليون دلار نيزاز طريق بانك مركزي صورت بگيرد كه بانك مركزي به علت اينكه 40 درصد از اين اعتبار بايد تبديل به ريال شود و مي تواند اين امر تورم زاباشد ، تاييد نكرده است.

وي گفت: درصورت تاييد بانك مركزي با اعتبار مورد نيازاين حوضچه ها، اميد است تا شهريورسال 86 به پايان برسد.

وي درباره آخرين وضعيت فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي گفت: اين امربراي ترك تشريفات مناقصه در دستوركار شوراي اقتصاد قرار دارد و منوط به اجازه اين شورا مي باشد.

به گفته وي، ميزان سرمايه گذاري لازم براي فاز هاي 15 و 16 پارس جنوبي حدود 2 ميليارد دلار است كه بايد از محل صندوق ذخيره ارزي تامين شود.

مديرعامل مجتمع كشتي سازي فراساحل با اشاره به اينكه صنايع دريايي در ايران كاملا رها شده است، افزود: لايحه صنايع دريايي كه از دوسال گذشته تهيه شده و در مجلس هفتم به علت تناقص يكي از بندهاي آن با قانون برنامه چهارم توسعه در تمام كميسيون هاي مجلس مجددا بررسي شد وبراساس آخرين اخباردر تمام كميسيون نيز به تصويب رسيده است.

وي همچنين با اشاره به انعقاد قرارداد ساخت 16 كشتي با شركت جمهوري اسلامي ايران، به ارزش 510 ميليون دلار، تصريح كرد: اين قرارداد هنوز به هيئت امنا نرفته و بانك مركزي با آن مخالفت كرده است.