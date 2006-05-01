۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۳:۱۴

در گفتگو با مهر عنوان شد :

سازمان تبليغات اسلامي از ميان طلاب حوزه علميه كارشناس فرهنگي مي پذيرد

سرپرست دفتر جذب و گزينش مديران و روحانيون سازمان تبليغات اسلامي گفت: سازمان تبليغات اسلامي از روحانيون داراي مدرك سطح دو حوزه علميه، كارشناس فرهنگي و مديريت شهرستان ها و از مبلغين داراي پايان پايه هشتم با هدف اعزام روحاني مستقر در روستاها، بخش ها و شهرستان ها داوطلب مي پذيرد.

حجت الاسلام "رضا غلامي" در گفتگو با خبرنگار حوزوي "مهر" با بيان اين خبر گفت: سازمان تبليغات اسلامي با هدف تكميل كادر اداري پيماني در سطوح كارشناس فرهنگي و مديريت شهرستاني از روحانيون داراي پايان سطح دو حوزه علميه داوطلب مي پذيرد.

وي افزود: يكي از طرح هاي موفق سازمان، اعزام روحانيون مستقر در روستاها، بخش ها و شهرستان هاي فاقد روحاني بوده است كه به همين منظور در سال جاري با هدف جذب 200 روحاني براي استقرار در اين مناطق، اين دفتر به ثبت نام روحانيون داراي مدرك پايه هشتم حوزه علميه پرداخته است.

سرپرست دفتر جذب و گزينش مديران و روحانيون سازمان تبليغات گفت: امتحان اين دو آزمون روز جمعه 15 ارديبهشت برگزار مي شود و علاقمندان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به اين دفتر در جنب جامعه مدرسين مراجعه كرده يا با تلفن 7742321 0251 تماس بگيرند.

