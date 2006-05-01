۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۲:۳۰

علماي لبنان به مناسبت روز جهاني كارگر:

"كار" اساس ايمان است

علماي مسلمان لبنان به مناسبت روز جهاني كارگر با اشاره به ارزشهاي ديني، اجتماعي و اقتصادي كار اظهار داشتند: اگر جوانان مسلمان به ارزشهاي واقعي كار پي برند مي توان جهان اسلام را آباد كرد و به پيشرفت مناسب رسيد، كار اساس ايمان بوده و از دين جدا نيست.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اللواء، به مناسبت روز جهاني كارگر علماي مسلمان لبنان ارزشهاي كار در اسلام را بررسي كرده و اظهار داشتند: كار در اسلام داراي ارزشهاي ديني، اجتماعي و اقتصادي بسياري است؛ از اين رو مردم را به انجام آن تشويق مي كنيم. اگر مسلمانان به ويژه جوانان به معناي واقعي و ارزش كار پي برند، به راستي جهان اسلام مي تواند پيشرفت و ترقي كند.

اين علماي مسلمان ياد آور شدند: كار اساس ايمان است و از دين جدا نمي شود . همه پيامبران پيروان خود را به كار و فعاليت تشويق مي كردند و از آنها مي خواستند تا كار كنند.

آنها با اشاره به بخشي از سخنان امام محمد غزالي تصريح كردند: امام محمد غزالي مي گويد كه در هر كشوري شايسته است پزشك يا صنعتكار وجود داشته باشد تا كارها و امورات مردم به سهولت انجام گيرد.

علماي مسلمان افزودند: اسلام كسي را كه كار مي كند گرامي داشته و بر او ارج مي نهد و تقدير مي كند. اسلام به حق و حقوق كارگر بسيار اهميت داده و حتي براي آنها ضوابط و شرايطي مقرر كرده است كه بايد بر حسب شرايط خود فعاليت كنند.

