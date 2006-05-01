شناسايي 13 شبكه توليد و توزيع لباس هاي غير مجاز

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، سردار محمد علي نجفي امروز در حاشيه برنامه ارتباط مستقيم مسئولان ناجا با مردم ( 197) ، خاطرنشان ساخت : 60 تا 70 درصد اتحاديه ها و واحدهاي صنفي با طرح ارشادي امنيت سلامت ، همكاري داشته اند و از شبكه تشكيل شده حدود 14 نفر دستگير شده اند.

وي تصريح كرد: حدود 300 نفر از توليد كنندگان لباس هاي غير مجاز كه حاضر به همكاري نشدند تذكر و برخورد شده است.

نجفي ، تذكر را سرلوحه كار ماموران دانست و درباره موضوع آموزشگاههاي غير مجاز كه در ايام تابستان شروع به فعاليت مي كنند به خانواده ها هشدار جدي داد و گفت: تاكنون حدود 20 مورد از آموزشگاههاي غير مجاز و مجرم پلمپ شده است.

وي اظهار داشت: آموزشگاههايي كه با وعده فروش سئوالات كنكور اقدام به جذب مخاطب مي كنند مجرم محسوب شده و با آنها برخورد قانوني صورت خواهد گرفت.