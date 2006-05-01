شگفتي ساز مسابقات آسيايي مي شويم

به گزارش خبرگزاري " مهر" فرشاد فلاحت زاده سرمربي تيم فوتبال ساحلي كشورمان درمورد مسابقات فوتبال ساحلي قهرماني آسيا ( انتخابي جام جهاني ) گفت: با وجود آنكه تجربه بين المللي حضور دراين مسابقات را نداريم، اما به قصد شگفت زده كردن تيمهاي ديگر به اين مسابقات مي رويم.

فلاحت زاده 38 ساله كه درجام ملتهاي 1996 آسيا و درجريان پيروزي تاريخي 6-2 ايران برابر كره جنوبي، عضو تيم ملي فوتبال كشورمان بود، افزود: ژاپني ها دراين عرصه پرتجربه و كارآزموده هستند، اما ما مي رويم تا انشاءالله با دست پر به ايران برگرديم.