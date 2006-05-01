۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۳:۳۵

سرمربي تيم فوتبال ساحلي اعلام كرد:

شگفتي ساز مسابقات آسيايي مي شويم

سرمربي تيم فوتبال ساحلي كشورمان اميدوار است تا تيم ايران در رقابتهاي بين المللي، بعنوان تيم شگفتي ساز لقب بگيرد.

به گزارش خبرگزاري " مهر"  فرشاد فلاحت زاده سرمربي تيم فوتبال ساحلي كشورمان درمورد مسابقات فوتبال ساحلي قهرماني آسيا ( انتخابي جام جهاني ) گفت: با وجود آنكه تجربه بين المللي حضور دراين مسابقات را نداريم، اما به قصد شگفت زده كردن تيمهاي ديگر به اين مسابقات مي رويم.

فلاحت زاده 38 ساله كه درجام ملتهاي 1996 آسيا و درجريان پيروزي تاريخي 6-2 ايران برابر كره جنوبي، عضو تيم ملي فوتبال كشورمان بود، افزود: ژاپني ها دراين عرصه پرتجربه و كارآزموده هستند، اما ما مي رويم تا انشاءالله با دست پر به ايران برگرديم.

