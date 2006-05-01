در نشست خبري نوزدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران عنوان شد :
ايران ميزبان ناشراني از شصت و شش كشور جهان است
نشست خبري نوزدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران با حضور احسان الله حجتي - رئيس نمايشگاه ، حميدزاده - عضو شوراي سياستگذاري و تعدادي ديگر از مسئولان برگزاري اين نمايشگاه در خانه كتاب برگزار شد .
از چپ به راست : مجيد حميد زاده - احسان الله حجتي و حميد قبادي
به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، در ابتدا احسان الله حجتي رئيس نوزدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران به ارائه توضيحاتي در خصوص جزئيات نمايشگاه نوزدهم پرداخت .
به گفته وي ، واگذاري امور نوزدهمين نمايشگاه كتاب تهران به موسسه نمايشگاه هاي فرهنگي ايران ، در راستاي كاهش تصدي گري دولت در حوزه هاي فرهنگي و استفاده از توانمندي هاي تشكلهاي غير دولتي و غير صنفي بوده است .
حجتي با اشاره به اينكه تمامي فعاليت هاي فرهنگي دولت با نام مبارك پيامبر اعظم ( ص ) انجام مي گيرد ، افزود : در كنار نمايشگاه ، سراي اهل قلم ، نمايشگاه آثار مكتوب ، اجراي زنده تئاتر و سراي فلسطين نيز در نمايشگاه كتاب فعال خواهد بود .
به گفته رئيس نوزدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران ، تعداد ناشران در بخش داخلي ( ناشراني كه ثبت نام كرده اند ) 1809 ناشر است كه از اين تعداد ، 1158 ناشر به صورت مستقل در نمايشگاه حضور مي يابند . از اين تعداد 305 ناشر شهرستاني و 805 ناشر تهراني هستند .
وي با تاكيد بر اينكه نمايشگاه نوزدهم كتاب تهران با كاهش فضاي محسوس مواجه است ، يادآور شد : با اين حال 16 هزار متر فضا در اختيار ناشران قرار خواهد گرفت .
حجتي در ادامه با اشاره به رشد 20 درصدي در تعداد عناوين كتابها ، از رشد 10 در صدي كتاب در حوزه عمومي و رشد 5 درصدي در حوزه كتابهاي دانشگاهي خبر داد .
رئيس نوزدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران تصريح كرد : در بخش ناشران خارجي هم رشد قابل توجهي را مشاهده مي كنيم ، چرا كه در سال گذشته شاهد حضور 52 كشور خارجي بوده ايم و امسال ، ناشراني از66 كشور خارجي با 150 هزار عنوان كتاب ، در نمايشگاه كتاب تهران حضور مي يابند ، نكته جالب توجه اينكه 90 درصد كتابها در بخش خارجي ، كتابهاي چاپ اول در حوزه علوم انساني است .
به گفته وي ، امسال از كشورهاي آفريقايي و اروپايي نام هاي تازه اي به فهرست مدعوين خارجي نمايشگاه اضافه شده است .
حميد رضا وصفي نيز در ادامه اين نشست خبري به ارائه توضيحاتي پرداخت . بنا به گفته وي نوزدهمين نمايشگاه كتاب تهران ، 1160 متر در اختيار ناشران الكترونيك قرار داده است كه اين بخش نيز با 21 درصد رشد توام است .
به گفته مجيد حميد زاده - مدير كل كتاب و كتابخواني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه در اين نشست به عنوان عضو شوراي سياستگذاري نمايشگاه حضور يافته بود ، جايزه ويژه ادبيات داستاني در روز افتتاحيه نمايشگاه به 5 چهره برگزيده ادبيات كشور اهدا مي شود ، اين جايزه توسط دكتر احمدي نژاد - رئيس جمهوري اسلامي ايران اهدا خواهد شد .
استقبال خبرنگاران از برگزاري نشست خبري نمايشگاه كتاب
حميدزاده در توضيح بيشتر يادآور شد : جايزه اي كه در نمايشگاه كتاب به ادبيات داستاني اختصاص يافته ، ارتباطي با جايزه كتاب سال ندارد ، اما داوران اين جايزه ، همان داوران كتاب سال هستند و از تجربه كاري آنها در اين زمينه بهره گرفته شده است .
از ديگر فعاليت هايي كه در نوزدهمين نمايشگاه كتاب تهران صورت خواهد گرفت ، مي توان به نمايش نسخ نفيس خطي و سكه هايي كه در دوران پيامبر اعظم ( ص ) ضرب شده است ، اشاره كرد ، همچنين ماكتي از مسجد النبي ( ص ) در نمايشگاه كتاب نصب خواهد شد .
شوراي اسلامي شهر تهران ، شهرداري ، ستاد بحران ، اتوبوسراني و ... از جمله دستگاه ها و نهادهايي هستند كه وزارت ارشاد را در ايام برگزاري نمايشگاه كتاب ياري خواهند داد .
گفتني است احمد كمالي - مدير كميته داخلي ناشران ، اصغر اميرنيا - مدير بخش جنبي ، حميد قبادي - معاون اجرايي نمايشگاه و جلال ذكايي - مدير روابط عمومي نوزدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران در اين نشست خبري حضور داشتند .
نوزدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران از 13 لغايت 23 ارديبهشت ماه جاري در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار مي شود .
