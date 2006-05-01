ايران ميزبان ناشراني از شصت و شش كشور جهان است

از چپ به راست : مجيد حميد زاده - احسان الله حجتي و حميد قباديبه گزارش خبرنگار كتاب مهر ، در ابتدا احسان الله حجتي رئيس نوزدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران به ارائه توضيحاتي در خصوص جزئيات نمايشگاه نوزدهم پرداخت .به گفته وي ، واگذاري امور نوزدهمين نمايشگاه كتاب تهران به موسسه نمايشگاه هاي فرهنگي ايران ، در راستاي كاهش تصدي گري دولت در حوزه هاي فرهنگي و استفاده از توانمندي هاي تشكلهاي غير دولتي و غير صنفي بوده است .حجتي با اشاره به اينكه تمامي فعاليت هاي فرهنگي دولت با نام مبارك پيامبر اعظم ( ص ) انجام مي گيرد ، افزود : در كنار نمايشگاه ، سراي اهل قلم ، نمايشگاه آثار مكتوب ، اجراي زنده تئاتر و سراي فلسطين نيز در نمايشگاه كتاب فعال خواهد بود .به گفته رئيس نوزدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران ، تعداد ناشران در بخش داخلي ( ناشراني كه ثبت نام كرده اند ) 1809 ناشر است كه از اين تعداد ، 1158 ناشر به صورت مستقل در نمايشگاه حضور مي يابند . از اين تعداد 305 ناشر شهرستاني و 805 ناشر تهراني هستند .وي با تاكيد بر اينكه نمايشگاه نوزدهم كتاب تهران با كاهش فضاي محسوس مواجه است ، يادآور شد : با اين حال 16 هزار متر فضا در اختيار ناشران قرار خواهد گرفت .حجتي در ادامه با اشاره به رشد 20 درصدي در تعداد عناوين كتابها ، از رشد 10 در صدي كتاب در حوزه عمومي و رشد 5 درصدي در حوزه كتابهاي دانشگاهي خبر داد .رئيس نوزدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران تصريح كرد : در بخش ناشران خارجي هم رشد قابل توجهي را مشاهده مي كنيم ، چرا كه در سال گذشته شاهد حضور 52 كشور خارجي بوده ايم و امسال ، ناشراني از66 كشور خارجي با 150 هزار عنوان كتاب ، در نمايشگاه كتاب تهران حضور مي يابند ، نكته جالب توجه اينكه 90 درصد كتابها در بخش خارجي ، كتابهاي چاپ اول در حوزه علوم انساني است .به گفته وي ، امسال از كشورهاي آفريقايي و اروپايي نام هاي تازه اي به فهرست مدعوين خارجي نمايشگاه اضافه شده است .حميد رضا وصفي نيز در ادامه اين نشست خبري به ارائه توضيحاتي پرداخت . بنا به گفته وي نوزدهمين نمايشگاه كتاب تهران ، 1160 متر در اختيار ناشران الكترونيك قرار داده است كه اين بخش نيز با 21 درصد رشد توام است .به گفته مجيد حميد زاده - مدير كل كتاب و كتابخواني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه در اين نشست به عنوان عضو شوراي سياستگذاري نمايشگاه حضور يافته بود ، جايزه ويژه ادبيات داستاني در روز افتتاحيه نمايشگاه به 5 چهره برگزيده ادبيات كشور اهدا مي شود ، اين جايزه توسط دكتر احمدي نژاد - رئيس جمهوري اسلامي ايران اهدا خواهد شد .استقبال خبرنگاران از برگزاري نشست خبري نمايشگاه كتابحميدزاده در توضيح بيشتر يادآور شد : جايزه اي كه در نمايشگاه كتاب به ادبيات داستاني اختصاص يافته ، ارتباطي با جايزه كتاب سال ندارد ، اما داوران اين جايزه ، همان داوران كتاب سال هستند و از تجربه كاري آنها در اين زمينه بهره گرفته شده است .از ديگر فعاليت هايي كه در نوزدهمين نمايشگاه كتاب تهران صورت خواهد گرفت ، مي توان به نمايش نسخ نفيس خطي و سكه هايي كه در دوران پيامبر اعظم ( ص ) ضرب شده است ، اشاره كرد ، همچنين ماكتي از مسجد النبي ( ص ) در نمايشگاه كتاب نصب خواهد شد .شوراي اسلامي شهر تهران ، شهرداري ، ستاد بحران ، اتوبوسراني و ... از جمله دستگاه ها و نهادهايي هستند كه وزارت ارشاد را در ايام برگزاري نمايشگاه كتاب ياري خواهند داد .گفتني است احمد كمالي - مدير كميته داخلي ناشران ، اصغر اميرنيا - مدير بخش جنبي ، حميد قبادي - معاون اجرايي نمايشگاه و جلال ذكايي - مدير روابط عمومي نوزدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران در اين نشست خبري حضور داشتند .نوزدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران از 13 لغايت 23 ارديبهشت ماه جاري در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار مي شود .