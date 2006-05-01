ماموران ارشادي در نوع رفتار با مردم توجيه شده اند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، سردار احمد روزبهاني امروز در حاشيه ارتباط مستقسيم مردم با مسئولان نيروي انتظامي (197) در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص آسيب هاي اجتماعي فصل گرما ، افزود: پوشش يكي از مسائل مهمي است كه با شنيدن نام گرما و آسيب اجتماعي به ذهن مي رسد.

وي تصريح كرد: در طرح ارشادي امنيت و سلامت جامعه ، هيچ زن خياباني دستگير نشده است.

روزبهاني خاطرنشان ساخت: موضوع برخورد با حرمت شكنان و زنان خياباني را نمي توان دستگيري ناميد اما از آنجا كه ماموران ارشادي كاملا برخورد مشاوره اي دارند ، تاكنون هيچ فردي تحت اين عنوان دستگير نشده است.

مديركل مبارزه با مفاسد اجتماعي ناجا تاكيد كرد: برخوردها تنها با جرائم مشهود است و چنانچه پليس با چنين شهرونداني برخورد نكند قطعا ساير مردم نسبت به اين رفتارها اعتراض خواهند كرد.

روزبهاني در ادامه ، گشت هاي ارشادي را دنباله دار دانست و گفت: تهران تافته جدا بافته اي نيست.

وي در پاسخ به سئوال يكي ديگر از خبرنگاران درباره سرانجام ديش ها و ماهواره هاي كشف شده ، اظهار داشت: تمامي اين وسايل به صدا و سيما تحويل داده مي شود.

مديركل مبارزه با مفاسد اجتماعي ناجا درباره موضوع جمع آوري ماهواره ها افزود: اين طرح هنوز در مجلس مانده و البته نيروي انتظامي در حال حاضر براي يافتن ماهواره تجسس نمي كند اما اگر ماهواره اي را رويت كنيم ، ماهواره و تمام اقلام آن را مي گيريم.