۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۳:۰۶

امروز در ادامه تجاوزات هوايي خود؛

جنگنده هاي اسرائيلي بار ديگر حاكميت لبنان را نقض كردند

6 فروند جنگده ارتش رژيم صهيونيستي امروز در ادامه تجاوزات هوايي خود بار ديگر به حريم هوايي لبنان تجاوز كردند.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه،جنگنده هاي رژيم صهيونيستي امروز با تجاوز به حريم هوايي لبنان برفراز آسمان مناطق جنوبي لبنان به پرواز درآمدند.

تعداد اين جنگنده ها 6 فروند بود.

اين جنگنده ها با تغيير سطح ارتفاع  خود بر فراز آسمان صور، بنت جبيل، ناقوره ، مزارع شبعا در منطقه مرزي پرواز كردند.

بيروت بارها به علت نقض حريم هوايي، آبي و زميني لبنان توسط رژيم صهيونيستي به سازمان ملل متحد شكايت كرده است، سازمان ملل متحد هم  به علت حمايتهاي آشكار آمريكا از رژيم اسرائيل، بدون آنكه دست به اقدام اساسي بزند تنها از تل آويو خواسته است به اين تجاوزات پايان دهد.

ارتش لبنان هم درپي تجاوز جنگنده هاي رژيم صهيونيستي، با شليك ضدهوايي براي وادار كردن آنها به خروج از حريم هوايي لبنان وارد عمل شد.

