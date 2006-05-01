به گزارش خبرنگار مهر ، محمد بخارايي در جلسه معارفه مدير كل جديد راه وترابري استان گلستان، افزود: اين ميزان اعتبار در مقايسه با سال گذشته افزايش قابل توجهي نشان مي دهد.

وي تصريح كرد: پارسال براي نگهداري وايمن سازي جاده هاي كشور پنج هزار و 500 ميليارد ريال هزينه شده است.

معاون وزير راه و ترابري گفت: هموار سازي جاده ها، روشنايي گردنه ها و ايجاد باند اضطراري دركنار جاده ها را از جمله برنامه هاي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي است.

بخارايي با اشاره به نوسازي ناوگان عمومي حمل و نقل با هدف كاهش تصادفات افزود: امسال چهار هزار دستگاه خودروي عمومي كشورنوسازي مي شود.

وي ياد آور شد: علت 85 درصد تصادفات در سال گذشته عامل نيروي انساني بوده است كه تلاش مي شود با افزايش آگاهي رانندگان واطلاع رساني هاي لازم اين امر بهبود يابد.

در اين جلسه محمد تقي جوانشورايي به عنوان مدير كل جديد راه و ترابري استان گلستان معرفي و از زحمات " علي لطفي " مدير كل سابق قدرداني شد.