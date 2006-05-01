نهمين كنگره ژنتيك ايران برگزار مي شود

دكتر «كامران فردوسي» مدير اجرايي اين دوره از كنگره ژنتيك ايران در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين مطلب افزود: اين كنگره هر دو سال يكبار برگزار مي شود و در دوره نهم با توجه به استقبال خوب محققان و پژوهشگران اين حوزه بيش از 600 مقاله به دبيرخانه ارسال شده است.

وي اظهار داشت: از ميان مقالات رسيده 450 مقاله توسط دبيرخانه مورد پذيرش قرار گرفته كه از اين ميان حدود 86 سخنراني ارائه مي شود و ديگر مقالات به صورت پوستر در چهار سالن به نمايش گذاشته مي شود.

«فردوسي» پيش بيني كرد در حدود يك هزار تا يك هزار و 200 نفر در اين دوره از كنگره شركت مي كنند و 20 مركز علمي نيز با كنگره نهم همكاري دارند.

وي افزود: نهمين كنگره ژنتيك ايران در چهار شاخته ژنتيك انساني، ژنتيك جانوري، ژنتيك گياهي و ژنتيك ريزسازواره ها برپا مي شود.

مدير اجرايي نهمين كنگره ژنتيك ايران خاطرنشان كرد: اختتاميه اين دوره از كنگره در روز يكم خردادماه همزمان با روز تنوع زيستي و با حضور رئيس سازمان حفاظت محيط زيست برگزار مي شود.

وي با اشاره به امتياز بازآموزي اين كنگره براي پزشكان شركت كننده گفت: ميزان امتياز بازآموزي تاكنون از وزارت بهداشت ابلاغ نشده اما در زمان برگزاري كنگره به اطلاع شركت كنندگان خواهد رسيد. امتياز بازآموزي براي متخصصين ژنتيك، علوم آزمايشگاهي و .. با ميزان امتياز براي ديگر پزشكان متفاوت خواهد بود.

«فردوسي» تأكيد كرد: مراكزي از جمله انجمن ايمني زيستي، انجمن بيوتكنولوژي ايران، انستيتو پاستور ايران، پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي و پژوهشكده ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري با اين دوره از كنگره همكاري داشته اند.

وي اضافه كرد: دفتر همكاري هاي فناوري رياست جمهوري‏، سازمان بهزيستي كشور، سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست ايران، شبكه بيوتكنولوژي پزشكي ايران، شبكه پزشكي مولكولي ايران، معاونت پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاونت تنوع زيستي سازمان محيط زيست، موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، موسسه تحقيقات شيلات ايران، موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع، موسسه تحقيقات علوم دامي و موسسه سرم سازي رازي در برگزاري نهمين كنگره ژنتيك ايران همكاري كرده اند.