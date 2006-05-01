  دانشگاه و فناوری
  آموزش عالی
۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۳:۳۱

به منظور ارتقاء دانش ژنتيك ؛

نهمين كنگره ژنتيك ايران برگزار مي شود

نهمين كنگره ژنتيك ايران از 30 ارديبهشت ماه به مدت 3 روز به منظور ارتقاء دانش ژنتيك ايران در سالن همايش هاي بيمارستان ميلاد برگزار مي شود.

دكتر «كامران فردوسي» مدير اجرايي اين دوره از كنگره ژنتيك ايران در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين مطلب افزود: اين كنگره هر دو سال يكبار برگزار مي شود و در دوره نهم با توجه به استقبال خوب محققان و پژوهشگران اين حوزه بيش از 600 مقاله به دبيرخانه ارسال شده است.

وي اظهار داشت: از ميان مقالات رسيده 450 مقاله توسط دبيرخانه مورد پذيرش قرار گرفته كه از اين ميان حدود 86 سخنراني ارائه مي شود و ديگر مقالات به صورت پوستر در چهار سالن به نمايش گذاشته مي شود.

«فردوسي» پيش بيني كرد در حدود يك هزار تا يك هزار و 200 نفر در اين دوره از كنگره شركت مي كنند و 20 مركز علمي نيز با كنگره نهم همكاري دارند.

وي افزود: نهمين كنگره ژنتيك ايران در چهار شاخته ژنتيك انساني، ژنتيك جانوري، ژنتيك گياهي و ژنتيك ريزسازواره ها برپا مي شود.

مدير اجرايي نهمين كنگره ژنتيك ايران خاطرنشان كرد: اختتاميه اين دوره از كنگره در روز يكم خردادماه همزمان با روز تنوع زيستي و با حضور رئيس سازمان حفاظت محيط زيست برگزار مي شود.

وي با اشاره به امتياز بازآموزي اين كنگره براي پزشكان شركت كننده گفت: ميزان امتياز بازآموزي تاكنون از وزارت بهداشت ابلاغ نشده اما در زمان برگزاري كنگره به اطلاع شركت كنندگان خواهد رسيد. امتياز بازآموزي براي متخصصين ژنتيك، علوم آزمايشگاهي و .. با ميزان امتياز براي ديگر پزشكان متفاوت خواهد بود.

«فردوسي» تأكيد كرد: مراكزي از جمله انجمن ايمني زيستي، انجمن بيوتكنولوژي ايران، انستيتو پاستور ايران، پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي و پژوهشكده ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري با اين دوره از كنگره همكاري داشته اند.

وي اضافه كرد: دفتر همكاري هاي فناوري رياست جمهوري‏، سازمان بهزيستي كشور، سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست ايران، شبكه بيوتكنولوژي پزشكي ايران، شبكه پزشكي مولكولي ايران، معاونت پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاونت تنوع زيستي سازمان محيط زيست، موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، موسسه تحقيقات شيلات ايران، موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع، موسسه تحقيقات علوم دامي و موسسه سرم سازي رازي در برگزاري نهمين كنگره ژنتيك ايران همكاري كرده اند.  

