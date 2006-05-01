به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي انجمن منتقدان و نويسندگان سينمايي ايران، "جواد طوسي" رئيس اين انجمن، با اشاره به نامه يكي از اعضاي شوراي مركزي، درخصوص يك فيلم در حال اكران كه در برخي رسانه ها منتشر شده است، گفت : با توجه به اهداف اصلي پيش بيني شده در ماده هشت اساسنامه انجمن منتقدان و نويسندگان سينمايي ايران و خط مشي اصلي اعضاي شوراي مركزي دوره اخير در جهت بها دادن به آنها در محدوده بضاعت و امكانات انجمن و با تاكيد بر لزوم حمايت صنفي اعضا در شرايط آسيب پذير حاكم بر سينماي كنوني ايران، تصريح مي دارد: اقدام اخير يك عضو شوراي مركزي داير بر موضع گيري تند و كنايه آميز نسبت به يكي از فيلم هاي درحال اكران، تحت عنوان: "عضو شوراي مركزي انجمن منتقدان و نويسندگان سينمايي ايران" بدون هماهنگي با ديگر اعضاي شوراي مركزي صورت گرفته و از نگاه رياست انجمن، به مثابه ديدگاه شخصي ايشان مي باشد.

جواد طوسي - رئيس انجمن نويسندگان و منتقدان سينمايي خانه سينما

جواد طوسي تاكيد كرد: بي آنكه بخواهيم مقوله نقد و اظهار نظرهاي متفاوت درخصوص يك اثر را نفي كنيم، اين نكته مهم را خاطرنشان مي سازيم كه انجمن منتقدان و نويسندگان سينمايي ايران، تريبون شخصي افراد درجهت بيان ديدگاههاي فردي، سليقه اي و جناحي شان نيست و هرگونه داوري و اظهار نظر كه با اهداف انجمن و تعاريف صنفي در تعارض باشد، لزوما بايد بدون انتساب افراد به شخصيت حقوقي انجمن (به ويژه شوراي مركزي) و صرفا در قالب شخصيت حقيقي مطرح شده و مورد پوشش رسانه اي و ارتباطي قرار گيرد.

وي افزود: ضمن اينكه انتشار نامه هاي سرگشاده در قالب نقد فيلم نيزعلاوه بر اينكه يك رويكرد صحيح به لحاظ علمي و فرهنگي محسوب نمي شود باعث بوجود آمدن برخي شائبه هاي سياسي در اين حوزه شد كه خطري بزرگ براي نقد فيلم خواهد بود.

رئيس انجمن منتقدان و نويسندگان سينمايي ايران در خاتمه تاكيد كرد : اميد كه در اين شرايط حساس، اصولگرائي را به عنوان حربه و مستمسكي، در جهت تخريب و تخطئه يكديگر (آن هم با استفاده از الفاظ دوستانه!؟) به كار نبريم و با نگاهي قيم مآبانه، خود را فراتر از مميزي و فيلترهاي قانوني تصميم گيرنده، ندانيم و اين سعه صدر و نگاه صداقت آميز را براي خود قائل شويم تا انجمن منتقدان و نويسندگان سينمايي ايران، در اين دوره از فعاليت خود بتوانند بدون ايجاد هرگونه جو كاذب و زمينه هاي انحرافي، به اهداف فرهنگي و صنفي و متعالي خود دست يابد.

خبرگزاري "مهر" از آنجا كه اظهارات "جواد طوسي" را طي نامه رسمي تشكل صنفي خانه سينما نمابر شده، موضع رسمي انجمن منتقدان و نويسندگان سينمايي قلمداد مي نمايد، منتشر مي كند.