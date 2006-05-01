۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۸:۰۹

برگزاري جشنواره كلاس اولي ها در كرج

همزمان با هفته گراميداشت مقام معلم و فرا رسيدن ايام پاياني سال تحصيلي ، جشنواره كلاس اولي ها در كانون فاطمه الزهرا (س) كرج برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعي مهر در كرج ، اين جشنواره به صورت عام براي مقطع دبستان و به صورت خاص براي دانش آموزان فارغ التحصيل كلاس اول برگزار مي شود.

اين جشنواره از غرفه هاي متعدد بازارچه مشاغل ، ايرانشناسي ، نمايش شهر الفبا و باغ وحش مصنوعي پرندگان تشكيل شده كه در هريك از اين بخش ها دانش آموزان به روايت پيشينه مشاغل سنتي ، اماكن ديدني ، سوغاتي ها ، نوع پوشش ، فرهنگ و آداب و رسوم هر استان ، انواع پرندگان و حشرات نوع زندگي و تغذيه آنها مي پردازند.

جشنواره كلاس اولي ها به منظور تفهيم بخش هايي از كتب درسي بخوانيم ، قرآن ، رياضي و علوم براي دانش آموزان كلاس اول برگزار شده و در بخش هاي مختلف آن مفاهيم جمع در رياضي ، جانور شناسي در علوم و داستان هاي قرآني مطرح مي شود.

در اين جشنواره سياه چادر عشاير نيز برپا مي شود و دانش آموزان در اين غرفه با روش هاي پخت نان ، نگهداري از حيوانات خانگي ، نحوه زندگي و شغل هاي رايج در بين عشاير ايران آشنا مي شوند.

اين جشنواره از 12 تا 19 ارديبهشت در محل كانون فاطمه الزهرا (س) برگزار مي شود.

