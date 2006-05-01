حضورم درتيم تام ايران خودرو شايعه اي بيش نيست

علي توفيق سرمربي تيم بسكتبال آرارات با بيان مطلب فوق درگفتگو با خبرنگار" مهر" اظهارداشت: مدتي درمسافرت خارج از كشور بسرمي برم كه پس ازبازگشت مطلع شدم خبري مبني بر اينكه مشاور فني تام ايران خودرو شده ام، منتشر شده است درحاليكه روحم ازاين موضوع خبر ندارد.

تيم تام ايران خودرو درسال گذشته به نتايج قابل قبولي رسيد وبا هدايت خوب مربيان به ليگ برتر راه يافت كه دراين راه تلاش بازيكنان دركنار هدايت رضا رهنما به عنوان سرمربي موفقيت به همراه داشت. بنابراين اگركساني درباشگاه تام ايران خودرو ويا تيم بسكتبال اين باشگاه نظري دراين زمينه داشته اند لطفي است كه مد نظرقرارداده اند، اما هيچ تماسي دراين زمينه با من گرفته نشده است.

توفيق افزود: نمي دانم اين اخبار ازكدام منابع وكانال ها منعكس مي شود، اما معتقدم ارزش و اعتبارجرايد ومطبوعات ورزش بيشترازآن است كه بنا به هردليلي به انتشار اخباري كذب مبادرت ورزند.

وي تصريح كرد: من تا پايان المپياد ارامنه با تيم آرارات قرارداد دارم. بنابراين واقعا برايم مشخص نيست كه به چه هدفي چنين خبري منعكس شده چرا كه اين اخباربي اساس مي تواند منشا برخي از دلخوري هاي ناخواسته براي طرفين حاضر دراين اخبارشود.