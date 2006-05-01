بزرگترين آزمايش بر روي زنان مبتلا به سرطان سينه انجام مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، اين آزمايش كه NEO-EXCEL نام گرفته است، بزرگترين آزمايش در زمينه دستيابي به اطلاعاتي درخصوص سرطان سينه محسوب مي شود و بيش از يك هزار زن مبتلا به اين بيماري را از سراسر بريتانيا تحت پوشش قرار مي دهد.



محققان در اين آزمايش قصد دارند به راهكارهاي درماني تازه اي براي زنان مبتلا به سرطان سينه كه در دوران پس از يائسگي قرار دارند، دست يابند.



سرپرستي اين گروه تحقيقاتي را محققان بيمارستان دانشگاه بيرمنگهام و مركز تحقيقاتي انجام آزمايشات كلينيكي بريتانيا در انستيتو مطالعات سرطان اين دانشگاه برعهده دارند.



در اين آزمايش تاثير قرص هاي كاهش دهنده استروژن بر كوچك كردن حجم سلول هاي سرطاني مورد بررسي قرار مي گيرد تا بدين طريق بتوان از انجام جراحي هاي بيشتري بر وي زنان بيمار جلوگيري كرد.



در حال حاضر بيماران مبتلا به سرطان سينه علاوه بر قرار گرفتن زير تيغ جراحي، تحت درمان هايي چون پرتودرماني و شيمي درماني قرار مي گيرند و از قرص هاي تنظيم كننده هورمون ها استفاده مي كنند.



داروهاي استفاده شده در اين آزمايش شامل داروهاي كاهش دهنده ميزان استروژن در بدن است كه exemestane و letrozole نام دارند. اين دو قلم دارو از ميزان استروژن در بدن مي كاهند. استروژن سلول هاي حساس به اين ماده را تغذيه مي كند. اين آزمايش به محققان كمك مي كند تا ارزيابي كنند كه كداميك از اين دو قلم دارو در كاستن از حجم غدد سرطاني قبل از قرار گرفتن تحت عمل جراحي، موثرتر است.

