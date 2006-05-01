بزرگترين كتابخانه ديجيتال كشور عرضه مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، اين موسسه در اين نمايشگاه با ارائه تازه ترين توليدات خود در زمينه نرم افزارهاي اسلامي، آموزشي و فرهنگي پرداخته و همزمان امكان دسترسي كاربران را به سايت اينترنتي خود به نشاني : www.tebyan.net فراهم مي كند .

موسسه تبيان همچنين دراقدامي تازه دركشور، كتابخانه ديجيتال خود را كه بزرگترين كتابخانه ديجيتال و از پيشگامان اين نوع كتابخانه در كشوراست در نوزدهمين نمايشگاه كتاب عرضه مي كند ، اين كتابخانه با بيش از 6500 عنوان كتاب در 26 موضوع از قبيل قرآن ، معارف اسلامي ، فرهنگ و هنر، فلسفه ، كتابخانه مطهر، علوم و فنون ، دانستني ها و بسياري موضوعات متنوع ديگر و مقالات مختلف به زبانهاي فارسي ، عربي و انگليسي اين امكان را براي كاربران مهيا مي سازد تا به صورت Online از اين امكانات استفاده نمايند .

از ديگر امكانات منحصر به فرد اين كتابخانه مي توان به كتابخانه موضوعي، فهرست الفبائي و موضوعي كتابها، معرفي كتاب و مقاله هفته، ايجاد گروههاي پژوهشي به صورت فردي و گروهي ، ايجاد كتابخانه شخصي و قابليت ثبت و پيگيري تحقيقات اشاره نمود .