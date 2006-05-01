۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۵:۱۰

معاون سياسي امنيتي استاندار مازندران در جلسه شوراي مركزي حزب موتلفه استان:

اصولگرايان ناب از جناح بندي هاي سياسي و حزبي پرهيز مي كنند

جواد قناعت گفت: احزاب معتقد به نظام به عنوان پشتوانه علمي و عملي نقش مهمي در ارائه انقلاب اسلامي دارند.

به گزارش خبرنگار "مهر" در ساري، معاون سياسي امنيتي استاندار مازندران در جلسه شوراي مركزي حزب موتلفه استان با بيان اين مطلب افزود: به تعبير مقام معظم رهبري اگر فردي معتقد به اسلام، انقلاب اسلامي، امام و جايگاه ولايت مطلقه فقيه باشد نيروي خودي است و اگر كساني بخواهند با هر سابقه اي به اين مسائل خدشه وارد كننند از جريان ناب اصولگرايي به دورند.

 

قناعت با اشاره به ديدگاه رئيس جمهور گفت : رئيس جمهور محترم معتقد به مرزبندي بين جريانات سياسي چپ و راست نيست و در جريان انتخابات با حفظ احترام به همه جناحها از هيچ جناحي كمك نگرفت و با حضور قاطع مردم پيروز شد و امروز خيلي از مرزبندي ها عوض شد و يك جريان جديد اصولگرايي حاكم شد كه آيتم هاي خاص خود را دارد.

