اصولگرايان ناب از جناح بندي هاي سياسي و حزبي پرهيز مي كنند

به گزارش خبرنگار "مهر" در ساري، معاون سياسي امنيتي استاندار مازندران در جلسه شوراي مركزي حزب موتلفه استان با بيان اين مطلب افزود: به تعبير مقام معظم رهبري اگر فردي معتقد به اسلام، انقلاب اسلامي، امام و جايگاه ولايت مطلقه فقيه باشد نيروي خودي است و اگر كساني بخواهند با هر سابقه اي به اين مسائل خدشه وارد كننند از جريان ناب اصولگرايي به دورند.

قناعت با اشاره به ديدگاه رئيس جمهور گفت : رئيس جمهور محترم معتقد به مرزبندي بين جريانات سياسي چپ و راست نيست و در جريان انتخابات با حفظ احترام به همه جناحها از هيچ جناحي كمك نگرفت و با حضور قاطع مردم پيروز شد و امروز خيلي از مرزبندي ها عوض شد و يك جريان جديد اصولگرايي حاكم شد كه آيتم هاي خاص خود را دارد.