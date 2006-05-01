آموزش نماز با عمو و بچه ها

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين مجموعه تلويزيوني، حجت الاسلام "راستگو" با ساختاري نو به عنوان عمو حاضر شده است كه در طي مسافرت به مكه، برادر وي از فرزندان او مراقبت مي كند و در طول مدت سفر پدر، مشكلاتي براي فرزندان ايجاد مي شود كه عمو به كمك بچه ها مي شتابد و سعي مي كند نماز را به آنها بياموزد.

ساختار برنامه همراه با قالب نمايش و شاد مي باشد و سعي شده همانطور كه دكور برنامه از رنگ آميزي متنوعي برخوردار است، بازيهاي آن نيز رنگي باشد.

بنا به اين گزارش ، از تاريخ 16/2/85 اين برنامه همه روزه ساعت 40/18 و تكرار آن روز بعد ساعت 25/11 پخش مي شود.