۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۵:۴۱

روابط شهرداري و نهادهاي تئاتري دوستانه است

بهزاد فراهاني با اظهار اميدواري از تداوم همكاري سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران با نهادهاي تئاتري گفت : بايد در تمام نقاط 20 گانه تهران سالن حرفه اي تئاتر ساخته شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"،  بهزاد فراهاني، بازيگر تئاتر و سينما در گفتگو با روابط عمومي سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران گفت : آنچه مسلم است دكتر قاليباف و يارانش در سازمان فرهنگي، هنري شهرداري تهران نگاه فرهنگي دارند و اكنون يك رابطه دوستانه ميان شهرداري و نهادهاي تئاتري ايجاد شده است.

وي با بيان اين مطلب كه توجه بيشتر به تئاتر با ساخت سالن و افزايش مراكز تئاتر توسط شهرداري تهران مي تواند موجب تداوم اين رابطه دوستانه شود، افزود: در يك شهر 15 ميليون نفري بايد حداقل 10 سالن تئاتر حرفه اي وجود داشته باشد، ساخت اين سالنها وظيفه دولت و به ويژه شهرداري است.

فراهاني خاطرنشان كرد : شهرداري با ساخت سالن تئاتر مي تواند در اعتلاي فرهنگ و تمدن و تاثيرگذاري بر روان جامعه نقش نقش داشته باشد و با اين عمل موجب گشايش رابطه خوب با جامعه هنري بر مبناي مفاهمه بيشتر شود.

وي در پايان گفت : اگر در تمام مناطق شهر سالن تئاتر ساخته شود و بخش عمده اي از اين سالنها به گروههاي حرفه اي تئاتر اختصاص داده شود، سازمان فرهنگي هنري شهرداري سرمايه گذاري مفيد و بي ضرري كرده است و به نتيجه خواهد رسيد.

