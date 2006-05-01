افزايش سزارين در كشور موجب كمرنگ شدن نقش ماماها شده است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، در آستانه روز ماما ، جلسه اي كه با حضور مديران گروه مامايي دانشگاههاي علوم پزشكي تهران ، ايران و شهيد بهشتي ، رئيس جمعيت مامايي، اعضاي شوراي عالي نظام پزشكي و مسئول دفتر مامايي وزارت بهداشت در سازمان نظام پزشكي برگزار شد.

در اين جلسه ، مسائلي نظير ضرورت تعيين جايگاه مامايي در ساختار وزارت بهداشت ، رعايت مسئله 5 سال بخشودگي و محسوب شدن شغل مامايي جزو مشاغل سخت و زيان ‌آور ، بحث عقد قرارداد سازمان هاي بيمه ‌گر با ماماهاي بخش خصوصي ، مورد بررسي قرار گرفت.

همچنين در اين جلسه بر تعيين جايگاه شغل مامايي تاكيد و برگزاري پانلي با عنوان ماما و ارتقاي كيفيت خدمات به عنوان برنامه‌هاي پيشنهادي براي همايش روز جهاني ماما مطرح شد.

در ادامه اين جلسه ، بازنگري شرح وظايف ماما در بخش خصوصي، كارانه ماماهاي شاغل در بيمارستانهاي غير دانشگاهي و احقاق حق و حقوق ماما مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

كم رنگ شدن نقش ماما ، تبديل رديف مامايي به پرستاري ، محول شدن وظايف حاشيه ‌اي به ماما، كمبود نيروي انساني در اتاق زايمان و جراحي زنان، عدم به كارگيري ماما‌ها تحت عنوان رابطين شير مادر و آيين نامه‌ مراكز آمادگي زايمان به عنوان مركز اشتغال به كار مامايي ، از ديگر مباحثي بود كه در اين جلسه به عنوان عمده ترين مشكلات جامعه مامايي كشور مطرح شد.