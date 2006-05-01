حميد رضا مهدوي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت : اين پروژه درحال حاضر 10 درصد پيشرفت فيزيكي دارد و هم اكنون درحال مذاكره با فروشندگان تجهيزات براي پيش پرداخت ها هستيم كه بايد بپردازيم .

وي افزود : هم اكنون 70 درصد از سفارش كالاها داده شده و مهندسي پايه و تفصيلي اين پروژه نيز انجام شده است .

به گفته وي ، درحال حاضر مهندسي تفصيلي اين پروژه 50 درصد پيشرفت فيزيكي دارد .

مهدوي اضافه كرد : هدف از اجراي اين پروژه جمع آوري گازهايي است كه هم اكنون همراه با نفتي كه از ميادين اطراف ميدان سيري استخراج مي شود .

مدير پروژه NGL سيري شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت درادامه افزود : روزانه 140 ميليون فوت مكعب گاز همراه نفت از ميادين اطراف سوخته مي شود كه با اجراي اين طرحهاا مي توان اين گازها را به شبكه تزريق كرد و يا مورد استفاده هاي ديگر قرار داد و حتي صادر نيز كرد .

وي با اشاره به زمان اجراي پروژه گفت : اين پروژه بايد تا شهريورماه سال آينده به اتمام برسد اما پيش بيني مي شود با 6 ماه تاخير مواجه شود .

مهدوي افزود : ارزش اين پروژه 216 ميليون دلار است كه پيش بيني مي شود تا 250 ميليون دلار نيز افزايش يابد .

وي رشد قيمت تجهيزاتي همانند فولاد و آهن آلات را از عوامل مهم رشد قيمت پروژه دانست .