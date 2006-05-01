كره شمالي، آمريكا را به نقض قوانين بين المللي متهم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن تايمز، كره شمالي آمريكا را متهم كرد كه در ماه ميلادي گذشته با به كار گيري طرح هاي مختلف اكتشاف و شناسايي 160 مورد جاسوسي از اين كشور كرده است.

كره شمالي آمريكا را متهم كرد كه در ماه آوريل با انجام پروازهاي جاسوسي بر فراز اهداف متعددي در اين كشور درصدد به دست آوردن اطلاعاتي در زمينه پيشرفت هاي جديد هسته اي كره شمالي بوده اند.

يكي از منابع نظامي كره شمالي اعلام كرد: آمريكايي ها با به كارگيري روش هاي جديد جاسوسي با نام آر سي 135 و اي پي 3 برخلاف قوانين جاري بين المللي عمل كرده اند و بايد در اين زمينه پاسخگو باشند.

اين كشور همچنين خبر داد آمريكا در ماه مارس نيز مواردي از جاسوسي را انجام داده است.

اين در حالي است كه آمريكا در جهان خود را منادي رعايت حقوق بشر مي داند و همواره تلاش كرده است به بهانه دموكراسي و حقوق بشر در كشورهاي ديگر دخالت كند.