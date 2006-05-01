تركيب تيم كشتي جوانان مازندران براي رقابت انتخابي تيم ملي اعلام شد

به گزارش خبرنگار" مهر" درساري اين مسابقات ازسيزدهم ماه جاري بمدت سه روز درشهرستان ساوه برگزارمي شود.
وي نفرات اعزامي تيم استان مازندران به اين رقابتها را به شرح زيرمعرفي كرد:
وزن 50 كيلوگرم: جواد داداشي، عباس دباغي، بيژن كردي، حسن قنبرنژاد، عليرضا عالميان
وزن55 كيلوگرم: مسعود اسماعيل پور، عارف عليزاده، تقي مويدي، مهدي قربان نژاد، حامد فدائي، صائب حسيني
وزن60 كيلوگرم: مهدي تقوي، مهدي رحيمي، مرضي پاشا اميري، سعيد احمدي، همت محمد نژاد، كميل ذبيحي
وزن66 كيلوگرم: عليرضا اسلامي، ايمان محمديان، سعيد داداش پور، اسعد واگذاري، سبحان محمدزاده
وزن74 كيلوگرم: مرتضي رحمت زاده، مبين حسن نژاد، سيد مجتبي حسيني مقدم، احسان جباري، حسين ميرصابري
وزن84 كيلوگرم: محمد حسين زاده، سعيد براري
وزن96 كيلوگرم: عباس واضعي و سيد رضا موسوي
وزن120كيلوگرم: سيدهادي موسوي، بهروز مهدي نژاد، علي رضا حاج نوروزي، حامد زارعيان
وي افزود: سيد مصطفي ميرعماديان بعنوان مسوول فني وعلي شكري پور، نادرناظري، نادرصديقي، محمد حسين دباغي، كوروش عزيزي، حسين نقيبي وعقيل حيدري بعنوان مربيان وشعبان درزي پور بعنوان سرپرست اين تيم را همراهي مي كنند.
نظر شما