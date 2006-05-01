"وسيله نقليه تفريحي" در جايگاه نخست گيشه فروش توقف كرد

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر"، اين اثر كه در زمره فيلمهاي كمدي جاي مي گيرد، از حضور "رابين ويليامز" در نقش محوري سود مي جويد و در اولين هفته نمايش توانست جايگاه نخست جدول فروش را به خود اختصاص دهد.



"وسيله نقليه تفريحي" شرح حال خانواده اي را روايت مي كند كه براي گذراندن تعطيلات سوار يك وسيله نقليه تفريحي مي شوند و حركت مي كنند، غافل از اينكه همين وسيله نقليه در راه مشكلات بسياري را براي آنها رقم مي زند. اين اثر تحت نظارت شركت فيلمسازي كلمبيا پيكچرز توليد شد.

از ديگر فيلمهاي موفق اين هفته درگيشه مي توان به فيلم " گروه 93 " اشاره كرد. اين فيلم كه نام پل گرينگرس را در مقام كارگردان دارد، در گونه سينمايي درام جاي مي گيرد و تاثيرات حاصل از واقعه يازدهم سپتامبر را در محوريت دارد.فيلم جنجال برانگيز "گروه 93" در نخستين هفته نمايش بالغ بر 11 ميليون و600 هزار دلار فروش كرد.



در اين ميان جايگاه سوم جدول فروش نيز از آن فيلم " ادامه دادن " ساخته جف بريجز شد. اين اثر كه درزمره فيلمهاي كمدي جاي مي گيرد، به فروش 11 ميليون و300 هزار دلار دست يافت و مقام چهارم و پنجم جدول نيز به فيلمهاي " سايلنت هيل " و " فيلم هراسناك چهار " اختصاص يافت.