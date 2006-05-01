۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۷:۱۴

راه اندازي تلفن گوياي شبكه بهداشت و درمان كرج

تلفن گوياي شبانه روزي شبكه بهداشت و درمان كرج با هدف ارائه اطلاعات درماني به شهروندان راه اندازي شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، شبكه بهداشت و درمان كرج  اعلام كرد: شهروندان مي توانند با شماره تلفن 4313090 به طور شبانه روزي نظرات و پيشنهادات خود را مطرح كنند.

همچنين اطلاع درباره مراكز درماني دولتي وخصوصي كرج با گرفتن اين شماره ممكن است.شماره ياد شده پيام شهروندان را همراه با نام و نشاني كه خود تماس گيرنده عنوان مي كند، درسيستم ثبت مي كند.

سال گذشته نيز مركز گوياي نداي بهداشت به شماره 149 براي كنترل و پيشگيري از بيماريهاي عفوني و آموزش شهروندان راه اندازي شد.

شهرستان كرج يكي از پرمعضل ترين شهرهاي كشور در زمينه مسائل بهداشتي و درماني ، كمبود پزشكان متخصص و تختهاي بيمارستاني ، فضاي بيمارستاني كافي و... است.

