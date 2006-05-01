اداره كل تربيت بدني استان اردبيل در بخش عمراني مقام اول كشور را كسب كرد

به گزارش خبرگزاري " مهر" مديركل تربيت بدني استان اردبيل گفت: اداره كل تربيت بدني استان اردبيل دربخش عمراني دربين 27 استان كشور مقاوم اول را كسب كرد.

شروين اسبقيان درگفتگو با خبرنگار" مهر" با اعلام اين مطلب افزود: طبق ارزيابي سازمان مديريت وبرنامه ريزي و براساس چند شاخص عمده در بخش عمراني ازجمله كيفيت ساخت وسازهاي ورزشي، نحوه ارجاع و بحث نظارت مهندسان مشاور اين اداره كل با كسب بيشترين امتياز حائز رتبه اول كشور دربخش عمراني شد كه اين موفقيت حاصل تلاش جامعه ورزشي استان مي باشد.

وي گفت: دربخش ورزشي نيز قهرمانان استان در سال 84 با كسب بيش از10مدال جهاني كه 6عنوان ومقام ارزشمند جهاني و بين المللي بوده است و نيزكسب 530 مدال متعدد جهاني بين المللي، آسيايي و كشوري به موفقيت چشمگيري دست يافتند كه جاي بسي خوشحالي است.

وي دربخش ديگري ازسخنان خود تصريح كرد: با سفر معاون رييس جمهورو رييس سازمان تربيت بدني بيش از 6طرح ورزشي درسطح استان طي روزهاي آينده به مرحله بهره برداري خواهد رسيد و قرار است دراين سفر رييس سازمان از ورزش 205هزار نفري و نيز 6هزارنفري اردبيل بازديد داشته باشند تا از روند كار اطلاع يابند.

اسبقيان افتتاح استخرسرپوشيده نمين وگرمي، سالن ورزشي شهداي سلمان آباد اردبيل و نيز افتتاح ورزشگاه يك هزار و200 نفري شهرستانهاي بيله سوار و پارس آباد را ازجمله طرحهاي قابل بهره برداري درسفرمعاون رييس جمهورو رييس سازمان تربيت بدني برشمرد.