5 دانشجوي ايراني به فينال مسابقات مقاله نويسي بركلي راه يافتند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، اسامي تيم 5 نفره دانشجويان ايراني از دانشگاه آزاد اسلامي قزوين نيز در اين ليست به چشم مي خورد. سهيل كارآگاه، پريسا دواچي، احسان نوراني، پريما دواچي و محمد افشار اعضاي تيم ايران را تشكيل مي دهند.



در ليست فيناليست هاي اين مسابقه نام "اندرو آمارا" از دانشگاه Makerere در كامپالاي اوگاندا، "لي كانگ" از دانشگاه زيان جيائوتونگ شهر زيان چين، "كرايگ ميلر" از دانشگاه Strathclyde در گلاسكوي بريتانيا، "كوراتولاين پوناوالا" از دانشكده هنر و معماري Indus Valley در كراچي پاكستان، يك تيم دو نفره آمريكايي به نام هاي "سباستين ريك" و "كارول بلوس" از دانشگاه اورگان در Eugene ، "آشوين رام هوتار" از دانشگاه RMIT در ملبورن استراليا و "پترينا ايپ" از دانشگاه نشنال سنگاپور نيز مشاهده مي شود.

به گزارش مهر، شركت كنندگان در اين مسابقه بايد از دانشجويان دوره كارشناسي معماري باشند. در صورت شركت گروهي، سر گروه بايد از دانشجويان معماري باشد.



اين مسابقه بصورت دو مرحله اي برگزار مي شود بطوريكه شركت كنندگان ابتدا بايد خلاصه مقاله اي پيرامون سوال مطرح شده در حدود 500 كلمه تهيه كنند تا از بين مقاله هاي ارسال شده 25 مقاله توسط كميته داوران بركلي انتخاب شود و به مرحله نيمه نهايي راه يابند و پس از آن منتخبان پيرامون مقاله ابتدايي خود مقاله ايي شامل 2500 كلمه تنظيم مي كنند .



هر يك از مقالات توسط سه داور بطور جداگانه و محرمانه بررسي شده و پس از امتيازدهي 5 مقاله برتر انتخاب شده و برندگان اصلي معرفي مي شوند.

به گزارش مهر، دانشكده معماري دانشگاه بركلي در سال 1996مسابقه اي با هدف ترويج معماري به عنوان يك هنر اجتماعي راه اندازي كرد. با اين تفكر دانشكده تصميم گرفت اولين مسابقه مقاله نويسي كاملا آنلاين را در عرصه دانشجويي برگزار كند تا به سه مهم 1-تشويق و پرورش دانشجويان دوره كارشناسي با دستيابي راه حل هايي كه بتوان از معماري معاصر براي حل مشكلات اجتماعي استفاده كرد 2-جلب نظر دانشكده هاي ميان رشته ايي براي مشاركت در طراحي آتليه هاي دوره هاي كارشناسي و 3- مطالعه و بررسي چگونگي آموزش طراحي معماري دست پيدا كند.

رويكرد به معماري آنچنان كه برگزار كنندگان مد نظر دارند، يعني معماري در جايگاه يك هنر اجتماعي نگاهي ويژه به اين رقابت داده است به نحوي كه سوالات و موضوعات ارائه شده در سالهاي مختلف افق هاي جديدي را براي مخاطبان به همراه داشته است، مسائلي همچون معماري بي زمان،زاغه نشيني، فضاي شهري، كودك و شهر...تنها بخشي از ايده هاي جالب توجه اين رقابت در راستاي خلق فضايي نو در عرصه نظري معماري است.



آن چه حائز اهميت است حضور ايرانيان در اين مسابقات است. در سال هاي اخير همواره شاهد حضور ايرانيان در بخش هاي مختلف (شركت كننده، كميته برگزاري، داوري) بوده ايم.



در سال 2003 يك گروه از دانشگاه آزاد اسلامي مشهد و همچنين در سال 2006 يك گروه از دانشگاه آزاد قزوين تا مرحله فينال حضور داشته اند (تا اين لحظه نتايج فينال سال 2006 از سوي مسابقه اعلام نشده است).