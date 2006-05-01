هيئت دولت تكليف معضل بنزين را مشخص كرد / تكاليف 10 دستگاه اجرايي در خصوص حل معضل بنزين و خروج خودروهاي فرسوده

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، وزارتخانه هاي كشور، نفت، صنايع، ارتباطات، راه، تعاون و مسكن، بانك مركزي، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان مديريت و برنامه ريزي 10 دستگاه اجرايي هستند كه از سوي هيئت دولت ماموريت يافتند تا معضل كمبود بنزين را در كشور در كنار خروج خودروهاي فرسوده حل كنند.

براساس ماده يك، مفاد اين تبصره بخشي از بسته سياستي دولت براي توسعه حمل و نقل عمومي (حمل و نقل ريلي شهري ، ناوگان اتوبوسراني و تاكسيراني شهري و ديگر موارد ) و خارج كردن خودروهاي فرسوده از چرخه حمل و نقل و صرفه جويي در بنزين و نفت گاز مصرفي خودروها است .

همچنين مفاد مندرج در آئين نامه هاي جزء "2-5 " و جزء "2-6 " ، بند الف ، جزء(1) بند" ب" و بند "ه " قانون بودجه سال 1385 كل كشور ، قسمتي از بسته سياستي پيش نوشته است كه جزيي از اين آيين نامه محسوب مي شود .

در ماده 2 آمده است: شش هزار و پانصد دستگاه اتوبوس ، منطبق با استانداردهاي ملي توسط وزارت كشور تهيه و خريداري مي شود .

همچنين تهيه و خريد ناوگان حمل و نقل عمومي و كليه تجهيزات مرتبط با حمل ونقل شهري در صورت خريد از خارج از كشور ، صرفا از طريق برگزاري مناقصه ميسر است .

وزارت كشور و يا هر نهاد متولي از طرف اين وزارتخانه حداكثر تا پايان خردادماه سال جاري تشريفات خريد يا برگزاري مناقصه و عقد و تنفيذ قرارداد با شركت هاي سازنده اتوبوس را به انجام رساند .

به گزارش مهر، كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي ايران و نيروهاي مسلح موظف هستند وجوه مورد نياز براي خريد خودروهاي دوگانه سوز خود را در سال 85 را تا شهريورماه همان سال مشخص و در اختيار وزارت كشور قرار دهند تا توسط وزارتخانه ياد شده به صورت يكجا و يا به طريقيكه وزارت ياد دشده تعيين مي كند خريداري شود .

همچنين كميسيون ماده (2) لايجه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زايد مصوب سال جاري - درهنگام صدور مجوز شماره گذاري موظف به اجراي اين حكم است .

براساس ماده 4 ، اعتبار مربوط به پرداخت سود تسهيلات بانكي خريد 30 هزار دستگاه تاكسي (سواري ) دوگانه سوز ، 15 هزار دستگاه خودرو جمعي كوچك (ون مسافري ) و 12500 دستگاه ميني بوس دراختياروزارت كشور قرار مي گيرد تا با معرفي وزارت ياد شده حداكثر تا هشت واحد درصد تسهيلات ياد شده پرداخت شود .

همچنين حداكثر سقف تسهيلات اين ماده پنجاه ميليون ريال براي هر دستگاه تاكسي سواري ،ودوگانه سوز و ون و هشتاد ميليون ريال براي ميني بوس است .دوره بازپرداخت تسهيلات هفت ساله خواهد بود نحوه اجراي اين تبصره در قرارداد و موافقتنامه متبادله مشخص خواهد شد .

در ماده 5 آمده است: حداكثر تا هفت واحد درصد از سود تسهيلات بانكي براي خروج دويست و پنجاه هزار دستگاه خودروي ناوگان عمومي و خصوصي فرسوده جهت جايگزيني با خودروهاي نو دوگانه سوز ، با معرفي وزارت كشور پرداخت خواهد شد .

همچنين سقف تسهيلات به ميزان پنجاه ميليون ريال براي هر دستگاه خودروي عمومي و خصوصي است كه در اختياروزارت كشور است .

به گزارش مهر، تصويب نامه شماره 47843/ت30589 ه مورخ 26 دي ماه سال 1383 براي خروج حداقل پنجاه هزار دستگاه خودرو پلاك قرمز در سال جاري تنفيذ مي شود .

همچنين وارد كنندگان و توليد كنندگان خودرو در صورت ارايه گواهينامه صادر شده از نيروي انتظامي ايران مبني بر اسقاط يك دستگاه خودرو به شكلي كه غير قابل استفاده به صورت خودرو در چرخه حمل و نقل و رانندگي باشد مي توانند از تخفيفات ترجيحي در سود بازرگاني خودرو و يا قطعات منفصله خودروها به ميزان 10 ميليون ريال براي خودروي سواري و شخصي و 20ميليون ريال براي تاكسي استفاده نمايند .

براساس ماده 6- به سود بازرگاني واردات خودروها وقطعات منفصله براي خودروهاي ساخت داخل با مصرف استاندارد كمتر از 6 ليتر در 100 كيلومتر مسافت به ازاي هر (25/0) ليتر ، پنج واحد درصد تخفيف داده مي شود .

مرجع تشخيص و تاييد ميزان مصرف سوخت ، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران است .

به گزارش مهر، وزارت صنايع و معادن موظف است سياست هاي توليد خودروي سواري با مصرف كمتر از 6 ليتر در چرخه برون شهري ( با عنايت به ضريب معادل سازي كه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي كشور با توجه به مشخصات آب و هوايي و جغرافيايي ونوع سوخت ايران تهيه مي كند ) را قبل از سال جاري اقدام كند .

وزارت صنايع و معادن موظف است با همكاري وزارت نفت و وزارت امور اقتصاد و دارايي نسبت به تهيه لايحه اخذ عوارض يا ماليات برخودروهايي كه مصرف سوخت آنها در چرخه برون شهري بالاتر از استانداردمعادل تعريف شده در تبصره 2 اين ماده است ، اقدام وتا مردادماه سال جاري به هيات وزيران ارايه كند .

براساس ماده 7- شركت ملي نفت ايران مكلف است در ازاي توليد هر دستگاه خودرو دوگانه سوز و يا تبديل هر دستگاه خودروي بنزيني به دوگانه سوز با عمر كمتر از ده سال حداكثر تا مبلغ هفت ميليون ريال براي حداكثر چهارصد هزاردستگاه خودرو از محل اعتبارات خود تا سقف 2500 ميليارد ريال به صورت كمك بلاعوض در اختياركارخانه هاي خودرو ساز و كارگاههاي مجاز تبديل قراردهد .

برهمين اساس، شركت ملي نفت ايران موظف است بخشي از هزينه هاي تبديل كارگاهي و كارخانه اي خودرو بنزيني به دوگانه سوز و نيز هزينه گاز سوز كردن اتوبوس هاي درون شهري را براساس تبصره (2 ) قانون اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ايران مصوب سال 1383 و با رعايت ساز وكارهاي مندرج در مصوبات شماره 233251/34 مورخ 13 اسفندماه سال 1381 رعايت ساز وكارهاي مندرج در مصوبات شماره ياد شده قبلي و شماره 13953/24 مورخ 28 اسفندماه سال 1381 وشماره 123012/34 مورخ 8 مهرماه سال 1383 شوراي اقتصاد تامين كند .

به گزارش مهر، - شركت ملي نفت ايران موظف است تا پايان سال جاري امكانات لازم (تامين تجهيزات يا اعطاي كمك به مالكين خودروها ) برا ي تبديل 120 هزار دستگاه خودرو بنزيني موجود را با اولويت خودروهاي با كاربري حمل و نقل عمومي به گاز طبيعي فشرده فراهم كند .

براساس ماده 8 ، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آئين نامه ، استاندارد اجباري قطعات و تجهيزات گاز سوز كردن خودروها ، خودروهاي گاز سوز جايگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده را با كمك و همكاري شركت ملي نفت ايران به گونه اي تدوين كند كه قابل تامين در داخل كشور باشد و به تصويب شوراي عالي استاندارد برساند استاندارد مزبور لازم الاجرا است .

همچنين براساس اين ماده شركت ملي نفت ايران موظف است تا پايان خردادماه سال جاري نسبت به تهيه و نظارت بر رويه هاي اجرايي وبازرسي استفاده ازگاز طبيعي فشرده اقدام كند .

براساس ماده 9 ، براي تشويق مصرف كنندگان خودروهايي با پايه گاز سوز سود بازرگاني واردات خودروهاي سواري و وانت با موتور پايه گاز سوز 30 درصد نسبت به تعرفه معمول تخفيف خواهد داشت .

همچنين براي تشويق صنايع خودرو سازي واردات قطعات و تجهيزات موتور با پايه گاز سوز 50 درصد نسبت به تعرفه معمول واردات موتور تخفيف خواهد داشت .

براساس همين بند، واردات تجهيزات جايگاه‌هاي عرضه گاز طبيعي از پرداخت هر گونه سود بازرگاني معاف مي باشند .

در ماده 10 آمده است: وزارت صنايع و معادن موظف است تمهيداتي اتخاذ نمايد تا توليد آن دسته از خودروهايي كه مصرف سوخت و يا آلودگي محيط زيست آنها با استفاده از سوخت استاندارد (با توجه به ضريب معادل سازي تعريف شده تبصره (2) ماده (6) اين آئين نامه) بيشتر از حد استاندارد مي باشد را تا حداكثر پايان سال 1385 اصلاح نمايد.

همچنين اين وزارتخانه موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا كارخانجات خودروسازي در سال 1385 حداقل 280000 دستگاه خودروي سبك دوگانه سوز را توليد نمايند.

براساس ماده 11 ، وزارت صنايع و معادن موظف است با همكاري شركت هاي خودروسازي براي توليد انبوه موتور پايه گاز سوز استاندارد تا پايان سال 1385 اقدام نايد.

اعتبار رديف 503825 مندرج در قانون بودجه سال 1385 در اختيار وزارت كشور قرار مي گيرد. وزارت كشور مكلف است تا مبلغ هفتاد ميليارد ريال كمك سود تسهيلات تا سقف 7 درصد در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار دهد تا براي طراحي و مهندسي موتور پايه گازسوز به كارخانجات و مراكز طراحي خودروسازي پرداخت نمايد.

در ماده 12 تصريح شده است: وزارت نفت با تصويب شوراي اقتصاد موظف است مبلغ سيزده ميليون ريال كمك بلاعوض به ازاء هر خودرو گازسوز جايگزين تاكسي فرسوده به ميزان دوازده هزار دستگاه پرداخت نمايد.

براساس ماده 13 ، سازمان حفاظت محيط زيست موظف است سياست ها و كليه تدابير لازم به منظور كاهش آلودگي هوا و رعايت استانداردهاي زيست محيطي در شهرهاي موضوع بند الف ماده (62) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1383 - بر مبناي مطالعات انجام شده را تدوين و به هيئت وزيران پيشنهاد نمايد.

وزارت كشور موظف است نسبت به اجراي معاينه فني خودروها اقدام نمايد.

در ماده 14 آمده است: كليه خودروهاي گازسوز مي بايد مطابق با استانداردهاي اجباري تدوين شده توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي، داراي معاينه فني تجهيزات گازسوز اجباري باشند. وزارت كشور مسئول حسن اجراي موارد مذكور در اين ماده است، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايرن موظف است برحسب مورد عبارت دوگانه سوز و گازسوز را در اسناد خودروهاي مذكور درج نمايد.

براساس ماده 15 ،شهرداري هاي شهرهاي تهران، اصفهان، اراك، اهواز، تبريز، شيراز، مشهد و كرج مكلفند در سال 1385 از خودروهاي سواري و وانت دوكابين (به استثناء گازسوزها) و موتورسيكلت ها با عمر بيش از 10 سال، در ازاي هر سال اضافه، علاوه بر مبالغ وصولي خود، مبالغ زير را دريافت نموده و به حساب هاي معرفي شده از سوي خزانه داري كل واريز نمايند:

الف - به ازاي هر سال اضافه بر ده سال، معادل پانزده درصد عوارض سالانه (موضوع بند و قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض از ساير وجوه مصوب 22/10/1381)

ب - به ازاي هر سال اضافه بر ده سال معادل پانزده درصد مبلغ تعرفه معاينه فني (علاوه بر مبلغ تعرفه قانوني معاينه فني)

تبصره - ارايه برگه پرداخت عوارض و يا مابه التفاوت عوارض به شهرداريهاي شهرهاي فوق براي صدور معاينه فني در شهرهاي ياد شده الزامي است.

در ماده 16 آمده است: وزارت كشور موظف است شرايط لازم جهت ارايه مجوزهاي صنفي براي فعاليت كارگاه هاي تبديل ( محل نصب، تست، بازرسي و خدمات خودروهاي گازسوز) و كارگاه هاي ارائه دهده خدمت پس از فروش به خودروهاي گازسوز داراي گواهينامه معتبر و مورد تاييد سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور را فراهم نموده و از فعاليت كارگاه هاي غير مجاز با معرفي وزارت نفت كه نسبت به ارايه خدمات اقدام مي نمايند، جلوگيري به عمل آورند.

براساس ماده 17 ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارت كشور، موظف است تا 15/2/1385 سهم هر استان را از اعتبار رديف متفرقه 503826، به شرح جدول پيوست، به شوراي برنامه ريزي و توسعه آن استان اعلام كند.

شوراي مذكور موظف است حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1385 اعتبار اعلامي را براي اجراي تدابير مندرج در آيين نامه اجرايي جزء 1 بند ب اين تبصره، مطالعه و اجراي طرح هاي بهبود عبور و مرور شهرها و يارانه خريد و بهره برداري از خودروهاي جمعي آن استان، به تفكيك شهرها (به جز شهرهاي اصفهان، اهواز، تبريز، تهران، كرج، شيراز و مشهد) و پروژه ها، تعيين نموده و به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام كند.

در صورت اختصاص بخشي از اعتبارات فوق به يارانه خريد خودروهاي جمعي توسط شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استان، موافقت نامه خريد مربوطه توسط وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري ها) با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله خواهد شد.

براساس ماده 18 ، وزارت نفت موظف است تا پايان ارديبهشت ماه برنامه مديريت توزيع بنزين سال 1385 را تهيه كند. در صورت عدم تكافوي ارز تخصيصي براي واردات بنزين حداكثر تا پايان خرداد ماه 1385 نسبت به ارايه طرح سهميه بندي بنزين و تعيين قيمت مناسب براي بنزين مازاد بر سهميه پيشنهاد شده اقدام و به شوراي اقتصاد ارايه نمايد.

به گزارش مهر، در ماده 19 آمده است: شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور با همكاري شوراهاي اسلامي و شهرداي كلان شهرها موظف است با تعيين سياست هاي قيمت گذاري در حمل و نقل شهري، تدبيري اتخاذ نمايد كه استفاده از حمل و نقل عمومي و حمل و نقل شخصي فاقد توجيه اقتصادي گردد.

ماده 20 مي افزايد: وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در تهيه طرح هاي مرتبط با بافت فرسوده كلان شهرهاي كشور، تدابير و سياست ها و راهكارهاي مصوب طرح هاي جامع حمل و نقل و ترافيك شهري را ملحوظ نمايد. توجه به محوريت حمل و نقل انبوه و جمعي تامين فضاي تجاري و پاركينگ متناسب و تناسب كاربري حريم ايستگاهها و كريدور حمل و نقل ريلي شهري در طرحهاي ياد شده الزامي است.

در ماده 21 تصريح شده است: وزارت مسكن و شهرسازي موظف است شرح خدمات ترافيكي مناسب تهيه شده توسط شورايعالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور را در تهيه و تصويب طرح هاي توسعه شهري اعمال نمايد.

تبصره - وزارت كشور موظف است تمهيداتي را اعمال نمايد به نحوي كه در اجراي كليه طرح ها و كاربردي هاي شهري تدابير ترافيكي در اولويت اجرا قرار گيرد.

بنابرماده 22 - وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ضمن انجام مطالعات توجيهي اقتصادي و اجتماعي، انتقال كاربري هاي غير ضروري از كلان شهرها به شهرهاي كوچكتر را پيگيري نموده و در طرح هاي ناحيه اي و منطقه اي ملحوظ نمايد. همچنين در تهيه طرح هاي توسعه شهري مراكز عمده جذب جمعيت را به نحوي جانمايي كند كه حجم ترافيك در مناطق پرتراكم شهري كاهش يابد.

به گزارش مهر، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي مسلح موظفند در تهيه طرح ها و برنامه هاي حوزه مسئوليت خود، ملاحظات ترافيكي و نحوه آمد و شد مراجعين را مد نظر قرار داده و اقدامات لازم را صورت دهند.

در ماده 23 تصريح شده است: وزارت كشور موظف است نسبت به مطالعه و تدوين ضوابط ايمني بهره برداري از خودروي جمعي و سواري اقدام نمايد. اين ضوابط پس از تصويب شورايعالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور لازم الاجرا است.

به گزارش مهر، ماده 24 تصريح مي كند: وزارت كشور موظف است با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و شوراي عالي استانها نسبت به تدوين سياست ها و تدابير حمل و نقل حومه اي شهرهاي بزرگ بر مبناي طرح مجموعه شهري و طرح هاي توسعه شهري و همچنين برنامه اسكان جمعيت و نحوه توسعه آينده شهرها اقدام نمايد و پس از تصويب مراجع قانوني به اجرا در آورد.

وزارت راه و ترابري (شركت قطارهاي مسافري رجا) موظف است در كليه مسيرهاي ريلي كه مكان هاي جمعيتي پيرامون كلان شهرها را تحت پوشش قرار مي دهد، پس از مطالعه و تصويب آن در شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور خدمات حمل و نقل ريلي منطبق با الگوي حمل و نقل شهري شهرها را اجرا نمايد، تامين منابع مالي اين طرح مطابق موافتنامه متبادله في مابين دستگاه اجرايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خواهد بود.

به گزارش مهر، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فن آوري موظفند با همكاري شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور نسبت به آموزش مداوم ارتقاء فرهنگ ترافيك شهري اقدام نمايند.

براساس ماده 26، موسسه تحقيقات و استاندارد صنعتي ايران با همكاري سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور، موظف است با توجه به اهميت رعايت استانداردهاي ملي مصرف بهينه سوخت در وسايل نقليه نسبت به اجراي استانداردهاي ملي مصرف بهينه سوخت خودروها و موتورسيكلت ها اقدام نمايد.

در ماده 27 تصريح شده است: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است با همكاري كليه دستگاه هاي اجرايي ظرف مدت سه ماه از زمان تصويب اين آئين نامه، ضوابط، معيارها و چارچوب هاي عرضه الكترونيكي خدمات توسط دستگاه هاي اجرايي را تهيه و به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه نمايد ، سازمان مذكور پس از تاييد آن را براي اجرا ابلاغ خواهد كرد.

همچنين با هدف كاهش تقاضاي سفر درون شهري ، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است با همكاري كليه دستگاه هاي دولتي و غيردولتي ، بانك ها ، بيمه ها و گمرك ، نسبت به استفاده از دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات شهري و در صورت لزوم گسترش آنها به منظور ارائه خدمات اطلاع رساني و عرضه خدمات الكترونيكي دستگاه هاي اجرايي اقدام نمايد.

در ماده 28 آمده است: نمايندگان ويژه رئيس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در ماده 29 اين آيين نامه به آن تصريح شده است علاوه بر اختيارات موضوع ماده ياد شده با رعايت قوانين و مقررات ، نسبت به اقدامات و نحوه و شرايط و چگونگي تحقيق واجراي مفاد تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 كل كشور و ديگر قوانين و مقررات ذي ربط و مواد 1 تا 27 اين آيين نامه اتحاد تصميم كرده و مرجع يا مراجع اقدام كننده وشرايطي را كه بايد رعايت نمايند، تعيين مي نمايند وكليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ملزوم به رعايت آن مي باشند.

به گزارش مهر، در ماده 29 تصريح شده است: به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور تسريع و اجراي هر چه بهتر مفاد تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 كل كشور و تعيين سهم اعتباري هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي و رفع موانع احتمالي و نظارت بر حسن انجام فعاليت هاي دستگاه هاي ذي ربط به ويژه در مورد توسعه حمل ونقل ريلي شهري با استفاده از منابع فايناس و يا منابع بودجه اي نماينده يا نمايندگان ويژه از سوي رئيس جمهور با اختيارات زيرتعيين مي شوند.

الف - بررسي و تصميم گيري در خصوص دستورالعمل هاي اجرايي تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 كل كشور.

ب - تعيين سهم اعتباري هر يك ازدستگاههاي مجري .

ج - زمينه سازي هرچه بهتر اجراي مفاد تبصره مذكور از جهات مختلف كيفي و كمي .

د - دريافت گزارش از روند اجراي طرح از مراجع ذي ربط.

ه - نظارت بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي و حسن اجراي مفاد تبصره ياد شده.

و - تعيين مجري طرح با رعايت مفاد تبصره ياد شده.

ز- تصميم گيري در خصوص تعيين و تخصيص اعتبارات موضوع تبصره مذكور حسب مورد.

ح- تصميم گيري در خصوص وظايف و اختيارات كليه دستگاه هاي موضوع تبصره 13

كليه دستگاه هاي موضوع تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 كل كشور ملزم به اجراي تصميمات نمايندگان ويژه مي باشند و نمايندگان ياد شده موظفند هر سهماه يكبار گزارش عملكرد تبصره مذكور را به رئيس جمهور تقديم نمايند.

همچنين محل دبيرخانه نمايندگان ياد شده در نهاد رياست جمهوري مي باشد.