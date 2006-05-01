۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۹:۴۹

دبيرهيات دووميداني بهشهر درگفتگو با" مهر":

شهرستان بهشهر به پيست دووميداني نياز دارد

درصورت بهره‌مندي ازپيست مناسب دووميداني و برطرف شدن مشكلات مالي، اين شهر به يكي ازقطبهاي دووميداني كشور تبديل خواهد شد.

علي كيانمهر دبيرهيات دووميداني بهشهر درگفتگو با خبرنگار" مهر" دراين شهرستان افزود: هم اكنون ورزشكاران دووميداني در هفته دوجلسه در زمين فوتبال آزادي بهشهرتمرين مي‌ كنند كه بدليل حضور فوتباليستها و نداشتن وقت اختصاصي مجبوريم تمرينهاي خود را بصورت فشرده و آن هم در اطراف زمين انجام دهيم.

وي اظهارداشت: درشهرستان بهشهر تنها 20 دونده با پنج مربي مشغول فعاليت هستند كه شش نفر ازاين دوندگان در رده‌هاي مختلف سني مازندران ركورد دارند.

كيانمهر گفت: بدليل نداشتن مكان مناسب قادر به ركوردگيري ازدوندگان در رشته‌هايي مانند دوي 400 مترنيستيم و ورزشكاران را بدون ركوردگيري به مسابقات اعزام مي ‌كنيم.

وي اظهارداشت: اميدواريم با بهره برداري ازمجتمع ورزشي آموزش و پرورش در آينده ‌اي نزديك، حداقل دغدغه‌اي ازبابت زمين و پيست مخصوص دووميداني نداشته باشيم.

