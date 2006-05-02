ترك هاي ديوار ائتلاف در كابينه آينده اولمرت

به گزارش خبرگزاري "مهر" "ايهود اولمرت" كه روز پنجشنبه 17 فروردين از طرف "موشه كاتساو" رييس رژيم صهيونيستي مامور تشكيل كابينه شده بود قرار است روز 14 ارديبهشت فهرست اعضاي كابينه خود را به كنيست (پارلمان) اين رژيم ارائه دهد.

وي كه متولد 1945 است، در طول دوران فعاليت هاي سياسي اش از تفكري راستگرايانه برخوردار بوده و نمايندگي پارلمان اسرائيل از جانب حزب ليكود را در سال 1973 بر عهده داشته و در سال 1993 ميلادي به عنوان شهردار قدس انتخاب شد و به مدت 10 سال اين پست را در اختيار داشته است . وي همچنين سمت وزارت دارايي در كابينه شارون را در سال 2003 بر عهده داشت .

رئيس حزب كاديما توانسته است در رايزني هاي خود رضايت بزرگترين حزب رقيب يعني حزب كار كه 19 كرسي در كنيست دارد را با دادن هفت پست وزارتي جلب كند . همچنين توافق با حزب شاس در قبال اعطاي 4 پست وزارتي و حزب بازنشستگان با دو پست از اهم كارهايي است كه كاديما براي كسب اكثريت انجام داده است .

نكته اي كه در اينجا حايز اهميت است اين است كه كابينه رژيم صهيونيستي نمي تواند با نيات حزبي اولمرت تشكيل شود . اولمرت همانند سلفش شارون معتقد است براي آن كه اسراييل يك رژيم يهودي باقي بماند نيازمند آن است كه مرزهايش را ترسيم كند و بيشترين يهودي را در خود جا دهد. او حتي به قدري در عقايد خود راسخ است كه خواستار تعيين مرزها تا سال 2010 به صورت يكجانبه در صورت عدم همكاري فلسطيني ها شده است .

با نگاه به پيشينه رژيم صهيونيستي طبيعت سياسي اين رژيم را جوي متغير از ائتلاف ها بين گروه هاي سياسي وابسته به احزاب چپگرا و راستگرا مي بينيم .

اساس نظام سياسي اسرائيل بر ائتلاف هاي حزبي استوار است و در همه اسرائيل فقط يك حوزه انتخاباتي به منظور ورود احزاب به كنيست وجود دارد و ائتلاف ها به تنهايي قادرند كه براي وارد شدن به كنيست در صحنه سياسي فعاليت كنند.

اين بدان معنا نيست كه احزاب اسرائيلي موجود فعال در صحنه سياست ثابت هستند بلكه به عكس در هر انتخابات ائتلاف ها و تقسيمات حزبي صورت مي گيرد و گروه هاي انتخاباتي تشكيل مي شود و برخي از اين ائتلاف ها بر هم مي خورند و از نو شكل مي گيرند . به عنوان مثال در دوره پيشين حزب ليكود كه از نظر اكثريت در جايگاه نخست قرار داشت در دوره جديد با كسب 11 كرسي از 120 كرسي در مكان پنجم قرار گرفته است .

با توجه به ائتلاف هاي متغير رژيم صهيونيستي و موضعگيري جديد حزب كار به رغم توافق با كاديما صورت گرفت مي توان به اين نكته اشاره كرد كه چالش هاي سياستي حزب كاديما علاوه بر حماس ، افكار عمومي مردم منطقه و بين الملل ، بايد شامل حزب كار نيز باشد.

ارزيابي "مهر" حاكي است حزب كار اگر چه با عقب نشيني كاديما از كناره باختري رود اردن مخالفت نكرده اما با سياست تعيين يكجانبه مرزها مخالفت كرده است . مقامات حزب كار به خوبي مي دانند پيشبرد اهداف حزب كاديما بدون توجه به جلب راي فلسطينيان براي اسرائيل آرامش به همراه نخواهد آورد و وحشت از موج عمليات شهادت طلبانه همچنان بر سر اسرائيلي ها سايه خواهد افكند. بر همين اساس اولمرت براي دنبال كردن برنامه هايش بايد از اكثريتي قدرتمند برخوردار باشد و بدون بدست آوردن نظر ديگران نخواهد توانست سياست هايي چون تعيين يكجانبه مرزها را دنبال كند و با چنين وضعيتي اولمرت مجبور خواهد شد همچنان منتظر فاز گفتگو از طرف جنبش حماس به عنوان طرف مذاكره باقي بماند و سياست هاي منعطف تري را در پيش بگيرد .