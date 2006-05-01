چرمشير " آواز ستاره ها " را نقد و بررسي مي كند

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر" ، جلسه نقد و بررسي اين نمايش، فردا شب ساعت 20/20 دقيقه پس از اجراي نمايش در تالار نو تئاتر شهر به همت انجمن منتقدان و نويسندگان خانه تئاتر برگزار مي شود.علاوه بر منتقدان اين انجمن، محمد چرمشير نمايشنامه نويس معاصر ايران و فرزاد معافي استاد دانشگاه در اين جلسه حضور خواهند داشت.اين نمايش همچنين روز جمعه 15 ارديبهشت ما به اجراي خود در مجموعه تئاتر شهر پايان مي دهد. ساعت اجراي " آواز ستاره ها " 19 و تالار نمايشي نو مكان اجراي آن است.مهرداد كورش نيا نويسنده و كارگردان اين نمايش است واين اجرا يكي از اجراهاي برگزيده بيست و چهارمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر در بخش شهرستانها ست.