نخستين مدرسه فوتسال بانوان مازندران راه ‌اندازي شد

سميه محسني مديرنخستين مدرسه فوتسال بانوان مازندران درگفتگو با خبرنگار" مهر" درقائم شهر با بيان مطلب فوق افزود: جمعي ازبهترين كادرهاي آموزشي فوتبال بانوان استان دراين مدرسه فوتسال مشغول به كارهستند.

وي اظهارداشت: فاطمه بوداغي پيشكسوت فوتبال بانوان، سميه حيدرزاده بازيكن اسبق تيم ملي، نرگس زينتي كمك مربي تيم نساجي و سميه محسني دروازه بان تيم ملي ومدرس دروازه باني، آموزش بانوان علاقمند را برعهده دارند.

وي ادامه داد: بانوان علاقمند به رشته ورزشي فوتسال از سراسراستان و درتمام رده‌هاي سني ازدهم ارديبهشت ماه امسال كه كار ثبت نام آغاز شده است، با مراجعه به باشگاه فرهنگي، ورزشي نساجي واقع درقائمشهرمي‌توانند ازاين آموزشها بهره مند شوند.

محسني با اشاره به اينكه كلاسهاي فوتسال ازبيست و پنجم خرداد ماه آغازمي شود، گفت: درمرحله اول و آزمايشي اين كلاسها درسه ماه تابستان برگزارمي شود و درصورت استقبال و موفقيت افراد درطول سال كلاسها برگزار خواهد شد.

وي آموزش اصولي فوتبال، ترويج اين ورزش و استعداديابي را ازاهداف برپايي اين مجموعه برشمرد.