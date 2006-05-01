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۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۸:۰۸

فاكس و كوپر در فيلم " قلمرو " همبازي مي شوند

كريس كوپر و جيمي فاكس ، دو هنرپيشه مطرح سينما در فيلم " قلمرو " با يكديگر همبازي مي شوند.

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" ، استوديوي يونيورسال پيكچرز ازاين دوبازيگر دعوت كرد كه فيلم درام " قلمرو " به نقش آفريني بپردازند واين دوچهره هنري نيز پذيرفتند.

 كوپرو فاكس دراين فيلم نقش اعضاي گروه اف بي آي را بازي مي كنند كه براي بررسي بمبگذاري تروريستي درخانه كارگران به خاورميانه سفر مي كنند.

 پيتر برگ درمقام كارگردان اين اثر اعلام كرد كه " قلمرو " را براساس فيلمنامه متيو مايكل كارناهان كليد مي زند ومايكل مان واسكات استروبر درمقام تهيه كنندگان اين اثر حضور دارند.

فيلم " روشنايي هاي جمعه شب " ساخته قبلي برگ ، محصول ديگري از  شركت فيلمسازي يونيورسال بود كه  درتاريخ هشتم اكتبر2205  به نمايش درآمد.

اين اثركه  براساس كتاب " اچ جي بسينگر" ساخته شد ، داستان رقابتهاي فوتبال را درمحوريت داشت وازحضور بيلي باب تورنتون  درنقش مربي تيم سود مي جست.

کد مطلب 319876

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